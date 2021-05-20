Граждане Германии выступили за достройку "Северного потока-2"

Проект газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море должен быть завершен даже под угрозой американского санкционного давления. По данным опроса института Forsa, подготовленного по заказу Восточного комитета немецкой экономики, 75 процентов респондентов выступают за завершение строительства.

"Результат опроса необычайно ясен на фоне затянувшегося политического спора вокруг "Северного потока-2". Не только немецкие деловые круги, но и население Германии хочет, чтобы газопровод был успешно завершен, а миллиардные инвестиции не были похоронены на дне моря", - комментирует председатель Восточного комитета Оливер Гермес.

По его словам, это также четкий мандат нынешнему и будущему правительству Германии и немецкой политике в целом не поддаваться на требования о введении санкций против проекта. "Своей политикой блокады США провоцируют миллиардные убытки за счет европейских налогоплательщиков и компаний, вмешиваясь в суверенитет демократических государств", - указал Гермес.

Далее он отметил, что "Северный поток-2" является ключевым инфраструктурным проектом для энергоснабжения Германии и Европы. При этом в краткосрочной перспективе газопровод поможет компенсировать быстро снижающуюся добычу природного газа в Нидерландах и Норвегии и растущий спрос на газ в связи с отказом от угля и атомной энергии.

А в среднесрочной перспективе трубопровод имеет большой потенциал для транспортировки водорода и развития энергетического партнерства с Россией в климатически благоприятном ключе. В случае моратория на строительство или окончательной остановки "Северного потока-2" перед нынешним или будущим правительством Германии встанет вопрос о возмещении ущерба, напомнил председатель Восточного комитета.

Справка "РГ"

Восточный комитет немецкой экономики способствует развитию бизнеса в 29 странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Организация объединяет шесть ведущих бизнес-ассоциаций Германии и 350 компаний.