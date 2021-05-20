Граждане Германии выступили за достройку "Северного потока-2"

"Результат опроса необычайно ясен на фоне затянувшегося политического спора вокруг "Северного потока-2". Не только немецкие деловые круги, но и население Германии хочет, чтобы газопровод был успешно завершен, а миллиардные инвестиции не были похоронены на дне моря", - комментирует председатель Восточного комитета Оливер Гермес.
По его словам, это также четкий мандат нынешнему и будущему правительству Германии и немецкой политике в целом не поддаваться на требования о введении санкций против проекта. "Своей политикой блокады США провоцируют миллиардные убытки за счет европейских налогоплательщиков и компаний, вмешиваясь в суверенитет демократических государств", - указал Гермес.
Далее он отметил, что "Северный поток-2" является ключевым инфраструктурным проектом для энергоснабжения Германии и Европы. При этом в краткосрочной перспективе газопровод поможет компенсировать быстро снижающуюся добычу природного газа в Нидерландах и Норвегии и растущий спрос на газ в связи с отказом от угля и атомной энергии.
А в среднесрочной перспективе трубопровод имеет большой потенциал для транспортировки водорода и развития энергетического партнерства с Россией в климатически благоприятном ключе. В случае моратория на строительство или окончательной остановки "Северного потока-2" перед нынешним или будущим правительством Германии встанет вопрос о возмещении ущерба, напомнил председатель Восточного комитета.
Справка "РГ"
Восточный комитет немецкой экономики способствует развитию бизнеса в 29 странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Организация объединяет шесть ведущих бизнес-ассоциаций Германии и 350 компаний.