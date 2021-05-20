Хуснуллин: Инвестпроекты создадут более 23 тысяч рабочих мест

Работа над инфраструктурными и инвестиционными проектами обсуждалась на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

"Вчера на совещании у президента я доложил основные элементы, разработанного нами "инфраструктурного меню". С их помощью регионы смогут получить финансовую поддержку преимущественно на возвратной основе для реализации значимых инфраструктурных проектов", - сказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Необходимо как можно скорее набирать пул проектов, которые могут финансироваться за счет этих инструментов, подчеркнул он.

Также на заседании рассмотрели перечень новых инвестиционных проектов для инфраструктурной поддержки. В октябре 2020 года правительством был утвержден новый механизм, позволяющий регионам списать задолженность по бюджетным кредитам. За счет высвободившихся средств регионы построят инфраструктуру для новых инвестиционных проектов.

"18 февраля были утверждены первые 158 инвестпроектов. Сегодня мы утвердили еще 78 новых инвестпроектов по 17 регионам с общим объемом инвестиций в размере 552,5 млрд. рублей", - рассказал Хуснуллин. В целом по всем этим проектам объем инвестиций составит 1,1 трлн рублей. "Регионами в рамках проектов, рассматриваемых сегодня, заявлено создание 23 400 новых рабочих мест. Расходы регионов на строительство объектов инфраструктуры за счет высвобождаемых средств составят 35,7 млрд рублей", - добавил Хуснуллин.

Регионам очень важно оценить реальную возможность расходования высвобождаемых средств и постараться максимально быстро их использовать для развития инфраструктуры, необходимой для реализации новых инвестпроектов, отметил министр экономического развития Максим Решетников. "На заседании Штаба в феврале уже одобрили 158 проектов на общую сумму инвестиций 610,6 млрд рублей. Вместе с сегодняшними решениями потенциал высвобождаемых средств в целом использован пока только на 20% - 84,8 млрд рублей из 422 млрд рублей, доступных для регионов", - подчеркнул Решетников.