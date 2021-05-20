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20.05.2021 20:47
Рубрика: В мире

Японские пенсионеры по ошибке получили от США по 1 400 долларов

Текст: Диана Ковалева

Налоговая служба США по ошибке отправила японским пенсионерам чеки на 1 400 долларов. Как объясняет газета Nikkei Asia, выплаты были сделаны в рамках пакета финансовой помощи американскому населению от местных властей из-за коронавируса, и получить ее должны были только граждане США и иностранные резиденты. Однако из-за сбоя чеки пришли также тем японским пенсионерам, которые ранее работали в Соединенных Штатах, но уже покинули страну.

Фото: youtube.com
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Представители японских банков массово пожаловались на огромные очереди и высокую нагрузку, которые образовались из-за желания пенсионеров как можно скорее обналичить полученные чеки. Однако далеко не всем удастся это сделать: после обнаружения ошибки налоговая служба США потребовала от иностранцев аннулировать и вернуть документы. При этом что делать тем, кто уже получил деньги, ведомство не уточнило.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден распорядился выделить 1,9 триллиона долларов на спасение американской экономики от последствий пандемии коронавируса.

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