Граждане, подсевшие на игру, смогут добровольно вносить себя в стоп-листы у букмекеров или в казино. В том числе - в онлайн-тотализаторах. Если же человек, проигрывающий все и вся одноруким бандитам, сам не решится пойти в отказ, в запретный список его могут внести родственники по решению суда. И тогда любые организаторы азартных игр перестанут принимать у человека ставки.

Соответствующий законопроект рассмотрела подкомиссия по совершенствованию контрольных функций органов власти при правительственной комиссии по проведению административной реформы.

"Законопроект предполагает создание единого списка граждан, отказавшихся от участия в азартных играх. В таком случае ни в казино, ни в букмекерских конторах, ни в онлайн-тотализаторах у граждан не будут принимать ставки, - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Попасть в своего рода стоп-лист человек сможет либо по добровольному заявлению, либо после признания его судом ограниченно дееспособным или недееспособным".

Как уточнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в последнем случае подать с заявление о включении игрока в реестр будет уполномочен его попечитель или опекун.

Он напомнил, что ограничение дееспособности предполагает установление попечительства над человеком. При этом ограничение дееспособности не предполагает лишения человека всех прав, однако над его доходами и расходами устанавливается контроль.

"Суд вправе ограничить дееспособность физического лица при установлении, что результатом пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами явилось тяжелое материальное положение семьи этого человека. По данным Судебного департамента при Верховном суде России, суды в течение 2020 года удовлетворили 837 заявлений о признании гражданина ограниченно дееспособным", - пояснил Владимир Груздев.

Он подчеркнул: если гражданин самостоятельно и добровольно попросит включить себя в стоп-лист, то подать заявление об исключении из списка сможет не ранее чем через год.

"Предполагается, что с помощью такой меры люди, пристрастившиеся к азартным играм, смогут вводить самоограничения прежде, чем в суде будет поставлен вопрос о признании их недееспособными или ограничении дееспособности", - резюмировал председатель правления АЮР.

Как подчеркивают эксперты, ограничение дееспособности может быть отменено решением суда, если обстоятельства, его вызвавшие, отпали.

Надо заметить, что игроманам можно не только ограничивать дееспособность, но и полностью признавать их недееспособными, такие случаи также есть в судебной практике.