Основатель и глава Tesla американский предприниматель Илон Маск выступит на форуме "Новое Знание". Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Перед нами в эти три дня выступят Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев, Илон Маск. Это мировые имена" - заявил представитель Кремля на открытии форума.

Просветительский марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Его зрителями могут стать более пяти миллионов человек.