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20.05.2021,  
09:00
Текст:  Николай Грищенко

Ирджарская битва: русский отряд разбил армию бухарского эмира 155 лет назад

Сражение 20 мая 1866 года на левом берегу Сырдарьи между городами Чиназ и Ходжент стало одним из самых триумфальных в истории российской армии. Трехтысячный отряд генерал-лейтенанта Дмитрия Романовского разгромил и рассеял 35-тысячное войско бухарского эмира Музаффара. В отечественную историографию боевые действия вошли под названием: "Дело в Ирджарском урочище".
"Нападают врасплох", художник В. Верещагин. Фото: wikipedia.org "Нападают врасплох", художник В. Верещагин. Фото: wikipedia.org
"Нападают врасплох", художник В. Верещагин. Фото: wikipedia.org

Причиной военного конфликта стало столкновение в Средней Азии интересов России и бухарского эмира. В 1865 году правитель Бухары - Сеид Музаффаруддин Бахадур Хан арестовал российское посольство во главе с Кириллом Струве и начал собирать войска на левом берегу Сырдарьи. Дабы собрать большую армию, эмир объявил о начале "священной войны с неверными".

Узнав об этом генерал-губернатор Туркестана решил предупредить наступление бухарцев и с отрядом из 14 пехотных рот и пяти сотен казаков при 20 орудиях и 8 ракетных станках выступил в поход. А по реке с другой стороны шел пароход "Перовский" с небольшой военной командой. Всего под командованием Романовского находилось три тысячи человек. Проделав за сутки 30 верст, русский отряд вышел к ставке бухарского эмира в Иджарском урочище.

Как сообщает вышедшая в 1911 году "Военная энциклопедия", битва началась рано утром. Несмотря на малочисленность русский отряд наступал на врага двумя колоннами под командованием капитана Абрамова и подполковника Пистолькорса. Отсиживаться в обороне бухарцы не намеревались и атаковали конными массами.

"Отряду приходилось останавливаться и отгонять наседавшую конницу артиллерийским огнем. В пять часов вечера, когда отряд находился в полутора верстах от позиции, он был встречен сильным артиллерийским огнем противника. Одновременно в тылу появились новые массы бухарской конницы", - говорится в публикации.

Однако огонь современных скорострельных пушек и винтовок системы Карле или Бердана позволил отразить удар кавалерии. Контратака казаков и штыковой удар русских пехотинцев завершили дело. Бухарский эмир и его воинство бежали в панике.

"Потери неприятеля: убито значительно более 1000 человек. Вся артиллерия и множество артиллерийских запасов и весь лагерь со ставкой эмира были нашими трофеями. Самому эмиру едва удалось спастись. Наши потери - всего 12 человек", - говорится в рапорте.

Фото: ChrisO / Wikimedia.org
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Шелковые бухарские палатки были разобраны русскими солдатами на рубахи. Впоследствии, как вспоминали участники похода, на пехотинцах появились гимнастерки, наполовину сделанные из синей, красной или зеленой материи с рисунками драконов или птиц.

Нравственное значение победы было столь велико, что русский отряд без боя взял Ходжент, Джизак, Ура-Тюбе и Самарканд. Бухарский эмир выплатил контрибуцию, освободил арестованных дипломатов и отменил пошли для русских купцов. За победу генерал-лейтенант Дмитрий Романовский был представлен к ордену Святого Георгия III степени, а в Ташкенте появилась улица Ирджарская, которую в СССР переименовали в Кировскую.

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