Юрий Рост открыл выставку фотографий и текстов в Хохловском переулке столицы

То, что делает Рост, возможно только в приличном европейском городе, пребывающем в достойном состоянии.
Ибо настоящий город, созданный для людей, - всего лишь продолжение нашего жилища, где улицы - это коридоры, а гостиные и спальни - площади, где переулки и тупики - это прихожие и кухоньки, а набережные - балконы.
В таком городе все люди - соседи, они знакомы, симпатичны и доброжелательны. Вот такими людьми Рост населил пока только один переулок Москвы.
Здесь у него проживают Юрий Борисович Норштейн, Белла Ахмадулина, Георгий Данелия, Андрей Сахаров и многие другие менее известные, но не менее достойные люди.
В сущности Юрий Рост обозначил некий тренд, который может стать очень модным в современной фотографии и архитектуре.
А что если распространить это ощущение коммуналки и на другие города тоже. А то и на всю страну...