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20.05.2021 22:30
Рубрика: Культура

Переулок достойных людей

Юрий Рост открыл выставку фотографий и текстов в Хохловском переулке столицы
Текст: Юрий Лепский
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(8461)
Довожу до вашего сведения: известный фотограф и журналист Юрий Рост использует исторический центр столицы нашей родины Москвы как большую коммунальную квартиру для размещения собственных фотографий с текстами.
Население Хохловского переулка у Роста разное, но все люди - замечательные. Фото: Юрий Лепский Население Хохловского переулка у Роста разное, но все люди - замечательные. Фото: Юрий Лепский
Население Хохловского переулка у Роста разное, но все люди - замечательные. Фото: Юрий Лепский

То, что делает Рост, возможно только в приличном европейском городе, пребывающем в достойном состоянии.

Ибо настоящий город, созданный для людей, - всего лишь продолжение нашего жилища, где улицы - это коридоры, а гостиные и спальни - площади, где переулки и тупики - это прихожие и кухоньки, а набережные - балконы.

Фото: Юрий Лепский

В таком городе все люди - соседи, они знакомы, симпатичны и доброжелательны. Вот такими людьми Рост населил пока только один переулок Москвы.

Фото: Юрий Лепский

Здесь у него проживают Юрий Борисович Норштейн, Белла Ахмадулина, Георгий Данелия, Андрей Сахаров и многие другие менее известные, но не менее достойные люди.

Фото: Юрий Лепский

В сущности Юрий Рост обозначил некий тренд, который может стать очень модным в современной фотографии и архитектуре.

Вот он, коридор коммуналки Роста. Фото: Юрий Лепский

А что если распространить это ощущение коммуналки и на другие города тоже. А то и на всю страну...

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