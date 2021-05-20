Юристы сообщили о просьбах граждан вернуть бумажные свидетельства о праве на квартиру

Президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Юрий Пилипенко назвал опасности цифровизации, в первую очередь это фальсификация данных. Заявление прозвучало в рамках одной из сессий Петербургского международного юридического форума.

В частности, по словам президента ФПА, органы государственной власти, в том числе и в социальной сфере, могут столкнуться с заменой цифровых профилей личностей - они не будут иметь ничего общего с реальными людьми, на которых эти профили изначально заводились. Другая опасность - утрата данных.

В Общественную палату поступает немало обращений от граждан с просьбой вернуть бумажные свидетельства о регистрации прав собственности на недвижимость. Об этом сообщил заместитель секретаря Общественной палаты, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Владислав Гриб. Он подчеркнул, что массовый переход на цифровые услуги - это безусловный плюс, однако необходимо учитывать все риски и последствия такого перехода. Например, что делать, если случится сбой, а из цифрового реестра исчезнут данные? Такие случаи бывают. Как в таком случае, допустим, людям доказать, что квартира или земельный участок принадлежит им?

По словам вице-президента Федеральной нотариальной палаты, при развитии цифровизации, считает вице-президент ФПА РФ, необходимо учитывать уровень IT-грамотности населения, который в крупных городах выше, чем в сельской местности. В то же время пандемия показала, что люди хотят получать услуги, находясь дома, по интернету, отметил Владислав Гриб.

В свою очередь Юрий Пилипенко предупредил, что если у человека не будет возможности обжаловать то или иное действие или решение какого-либо цифрового сервиса, возникнет опасность "цифровых бунтов" и протестов.

"Очень важно, увлекаясь цифровизацией, оставить живому конкретному человеку возможность для обратной связи с теми людьми, которые пока еще находятся по ту сторону экрана компьютера", - резюмировал Юрий Пилипенко.