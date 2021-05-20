Израиль и ХАМАС ночью 20 мая снова атаковали друг друга

Израильские военные и боевики ХАМАСа в Газе вновь атаковали друг друга рано утром 20 мая после того, как президент США Джо Байден публично призвал к прекращению огня, а премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пообещал продолжать военную операцию до тех пор, пока "спокойствие и безопасность" не будут восстановлены.

После полуночи Израиль нанес мощные авиаудары по сектору Газа, в результате которых были разрушены два дома на юге анклава. Палестинские медики заявили, что четыре человека пострадали в результате авиаудара по городу Хан-Юнис на юге Газы.

Израильские военные сообщили, что их самолет рано утром 20 мая нанес удар по "хранилищу оружия" в городе Газа, где жил представитель ХАМАС. Израильская авиация нанесла более 100 ударов по инфраструктуре на севере Газы. Израиль заявил, что среди убитых в Газе не менее 150 боевиков.

Тем временем ракетные сирены прозвучали рано утром в четверг в городе Беэр-Шева на юге Израиля и в районах, граничащих с Газой. Сообщений о жертвах или повреждениях не поступало.

Обе стороны конфликта 19 мая столкнулись с растущим давлением международного сообщества. Франция потребовала от США настоять на том, чтобы Израиль прекратил воздушные атаки, и выпустила совместное заявление с Египтом и Иорданией, в котором призвала стороны конфликта "немедленно договориться о прекращении огня". Эти посредники заявили, что будут работать с ООН и другими партнерами для обеспечения гуманитарной помощи населению Газы. Источник в египетских службах безопасности сообщил агентству Reuters, что обе стороны в принципе согласились на прекращение огня, однако сложные переговоры с участием посредников все еще продолжаются.

Посланник ООН на Ближнем Востоке Тор Веннесланд встречался с главой ХАМАС Исмаилом Ханием в Катаре, сообщает телеканал Al Jazeera. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций, состоящая из 193 членов, в четверг проведет заседание по поводу конфликта с участием нескольких министров иностранных дел, но, как ожидается, не примет никаких решений.

Тем временем высокопоставленный представитель ХАМАС, Мусса Абу Марзук, заявил ливанскому телеканалу "Аль-Маядин", что "продолжающиеся усилия по прекращению огня увенчаются успехом". "Я ожидаю, что прекращение огня будет достигнуто в течение дня или двух, и будет основано на взаимном согласии", - пояснил Абу Марзук.

По словам представителей органов здравоохранения Палестины, с момента начала боевых действий 10 мая в результате воздушных бомбардировок погибло 228 человек, что ухудшило и без того катастрофическую гуманитарную ситуацию в Газе. По данным израильских властей, на утро четверга число погибших составляет 12 человек в Израиле, где неоднократные ракетные обстрелы вызвали панику и заставили людей броситься в укрытия.

Фото: REUTERS

Белый дом заявил, что в телефонном разговоре 19 мая Байден и Нетаньяху подробно обсудили состояние событий в Газе, прогресс Израиля "в снижении военного потенциала ХАМАС и других террористических элементов, а также продолжающиеся дипломатические усилия региональных правительств и Соединенных Штатов". "Президент сообщил премьер-министру, что в четверг он ожидает значительной деэскалации на пути к прекращению огня", - отмечается в пресс-релизе Белого дома. Однако в заявлении, выпущенном вскоре после этого, Нетаньяху сказал, что он "полон решимости продолжать эту операцию до тех пор, пока ее цель не будет достигнута: восстановить спокойствие и безопасность для вас, граждане Израиля".