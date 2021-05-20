Израиль утвердил режим прекращение огня в Газе

В Тель-Авиве объявили, что принимают инициативу Египта по взаимному прекращению огня сторонами палестино-израильского конфликта в Газе, передает РИА Новости. Решение об этом принял кабинет министров Израиля.

Ожидается, что режим прекращения огня вступит в силу 21 мая с 02:00 мск.

В Палестине это решение приветствовали, но сочли "недостаточным".

"Это хорошо, что массовые убийства, агрессия остановятся, - заявил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики, которого цитирует ТАСС. - Но этого совершенно недостаточно".

Палестинские власти продолжают настаивать на решении вопроса со статусом Иерусалима, без чего, по мнению Рамаллы, нельзя говорить о достижении полного мира.