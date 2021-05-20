Известны первые данные расшифровки черных ящиков Як-130

Во время учебно-тренировочного полета, как уже сообщал "СОЮЗ", погиб экипаж - майор Андрей Владимирович Ничипорчик и лейтенант Никита Борисович Куконенко.

По первым предварительным результатам расшифровки черных ящиков, по словам генерала, которые приводит БЕЛТА, "аварийная ситуация произошла с самолетом в горизонтальном полете над аэродромом Барановичи. Экипаж доложил руководителю полетов об отказе системы управления. В данной ситуации, согласно требованиям руководства по летной эксплуатации самолета, экипаж обязан был катапультироваться. Руководитель полетов не менее десяти раз в эфир подавал команду: "Катапультируйся! Прыгай!".

В это время самолет начал хаотичное движение, траектория его полета сместилась влево. Но "экипаж не покинул самолет. Им удалось перейти на резервную систему управления. Это позволило стабилизировать только направление полета, но не высоту, которая продолжала падать", - изложил подробности трагической катастрофы Игорь Голуб.

"К сожалению, уже перед гарантированным падением пилотам не хватило высоты для принятия решения, чтобы безопасно покинуть самолет. По данным бортовых самописцев, мы видим, что экипаж воздействовал на ручку управления самолетом и на педали, которые изменяют направление полета, до момента касания земли", - констатировал генерал-майор.

В этой ситуации, резюмировал он, офицеры проявили самые лучшие качества белорусского военного, до конца выполнив свой воинский долг: ценой своих жизней спасли жизни белорусских граждан.

От лица командования военно-воздушными силами и личного состава войск противовоздушной обороны он выразил семьям погибших, их родным и близким самые глубокие соболезнования. "Мы оказываем и будем оказывать всю возможную и посильную в этой ситуации помощь. Но эти офицеры, наши боевые братья, навсегда с нами в строю", - заверил Голуб.