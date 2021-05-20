Кабмин предложил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок

Вакцинация населения от коронавируса должна продолжаться до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Для этого правительство предлагает включить вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок. Соответствующие изменения в федеральный закон об иммунопрофилактике подготовлены", - сообщил он на заседании правительства.

У людей и дальше будет возможность бесплатно вакцинироваться, на что кабинет министров предусмотрел дополнительное финансирование. "В текущем году направим свыше 26 миллиардов рублей", - уточнил премьер.

Кроме того, правительство предоставит производителям вакцин право на заявительный порядок возмещения налога на добавленную стоимость, начиная с января текущего года. Срок возврата сократится с двух месяцев до 12 дней. Таким образом кабмин рассчитывает сохранить объемы производства препаратов.