Как сильно взлетит рубль при максимально дорогой нефти

Доминирующее влияние на финансовые рынки до конца этой недели будут оказывать два обстоятельства. Всплеск годовой инфляции в США до рекордного значения 2008 года - 4,2 процента. И привязанная к ней тема более раннего, чем ожидает рынок, ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва США.

Специально для "Российской газеты" старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман рассказал, как в этой ситуации будет вести себя российская валюта:

- Рубль пока выглядит одной из наиболее защищенных валют от возможного роста доллара США. И всё благодаря высоким ценам на нефть, а также стартовавшему в понедельник периоду налоговых выплат с пиком платежей 25 мая. И это несмотря на коррекцию иностранных фондовых площадок, что обычно ослабляет российскую валюту.

Почему рубль оторвался от мировых рынков

Мировая экономика и финансовые рынки переходят к коррекционной фазе. Растут риски для экономики США и снижения американского фондового рынка в ближайшие месяцы на 15-20 процентов. Об этом говорит всплеск годовой инфляции в странах с развитой экономикой, особенно в США. Здесь рекордный рост цен сопровождается ростом безработицы впервые с апреля 2020 года.

ФРС, правда, растущих рисков пока не признает. Однако индекс широкого рынка S&P 500 уже почти две недели находится под давлением, снизившись более чем на 3,5 процента. И это при том, что почти все американские компании, отчитавшиеся за первый квартал 2021 года, превзошли финансовые прогнозы.

В купе с данными о рекордном объеме продаж акций хедж-фондами и инсайдерами, это явный сигнал того, что крупные инвесторы не верят в прогнозируемые американским правительством и ФРС темпы роста экономики США в 2021 году.

Обычно в ситуации, когда американский фондовый рынок падал, российские активы и рубль оказывались даже под более сильным давлением. Однако на этот раз история может не повториться.

Позитивные ожидания от встречи Владимира Путина и Джо Байдена в июне "заморозили" негативное внешнеполитическое влияние на российские активы и рубль. А без этого фактора, как мы уже видели в этом году, "раскачать" российскую финансовую систему очень сложно, особенно учитывая последние действия Банка России по ключевой ставке.

Так что в случае, если коррекционный сценарий получит развитие, негативный эффект для рубля и российских активов может оказаться гораздо слабее, чем к этому привыкли инвесторы. Даже несмотря на возможный пессимистичный фон внешних рынков в ближайшие месяцы.

Как долго поддержат рубль цены на нефть

Нефть с февраля 2021 года находится в широком торговом коридоре 60-70 долларов за баррель Brent. Благодаря совместным действиям стран участниц ОПЕК+, особенно России и Саудовской Аравии, котировки стабильно закрепились в очень комфортном диапазоне.

Краткосрочно нефтяные цены могут подниматься выше верхней границы коридора в 70 долларов, например, до 75-79 долларов. Тогда российская валюта в моменте способна дойти до 70 рублей по отношению к доллару.

Но удержаться на этих уровнях надолго пока не получится. Так как мировая экономика просто не может расти при таких значениях на главное сырье в мире.