Последние звонки во многих школах России пройдут 21-22 мая, и торжественные линейки будут организованы с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований. Напомним, в прошлом году из-за пандемии их либо отменили, либо провели в режиме видеоконференций. В этом же в большинстве школ страны они наконец состоятся в офлайн-формате. Впрочем, привычный праздник ждет все-таки не всех.

В Якутии последний звонок для большинства учеников уже прозвучал, но вновь в формате онлайн: в связи с ростом заболеваемости COVID-19 минобрнауки республики предписало учебным заведениям Якутска и Усть-Алданского улуса отменить массовые мероприятия, а прощание со школой провести дистанционно. Образовательным учреждениям еще шести районов министерство рекомендовало поступить так же.

...Но кое-где, как в Якутске, в актовый зал для общения с учениками в формате онлайн вновь придут только директор школы и завуч. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

19 мая в празднично украшенный спортзал школы N 33 Якутска пришли классные руководители выпускных классов и директор с завучами. А принаряженные одиннадцатиклассники с лентами через плечо сидели по домам. "Последний звонок мы провели через Zoom, - рассказала директор школы Тамара Таюрская. - Для нас это уже второй такой опыт: в 2020-м праздник тоже был организован онлайн, через Instagram". "Хорошо, что через Zoom мы хотя бы увидели друг друга", - поделились школьники.

Последний звонок в этом учебном заведении прошел почти по офлайн-сценарию: был и школьный вальс, и общая песня - все это засняли на репетициях и в нужный момент просто включали записи. Ребята слушали поздравления учителей, махали в ответ воздушными шариками. И огорчались, что этот трогательный день в их жизни прошел перед экраном компьютера. "Мы все так хотели быть в нашем спортзале", - признавались они.

Ну а в других дальневосточных регионах последние звонки пройдут все-таки очно с соблюдением изолированности и социального дистанцирования, а также других санитарно-эпидемиологических требований.

В Свердловской области праздники для школьников состоятся, несмотря на противоэпидемические меры. Ребята встретятся с учителями очно, а также смогут пригласить на линейку родителей. Большинство школ устроят празднование на открытом воздухе. Родителям на входе измерят температуру и выдадут маски.

Целая дискуссия развернулась в Республике Коми на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19 по вопросу организации и проведения последних звонков и выпускных в школах. В итоге власти приняли решение столь любимый ребятами праздник не отменять. Он пройдет в очном формате. Правда, при соблюдении обязательных условий - во-первых, каждый класс будет отмечать выпускной изолированно, во-вторых, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

В Самарской области последний звонок прозвучит 26 мая. Школам рекомендовали проводить его в рамках одного коллектива - класса или группы. Но дети и родители рады и этому, ведь в прошлом году офлайн-формат и вовсе отменили. Впрочем, без отдельных ярких моментов все же не обойдется. К примеру, ученики 11 класса школы N1 самого крупного российского села Кинель-Черкассы сейчас каждый вечер репетируют вальс - ребят будут снимать с квадрокоптеров.

Последний звонок в очном формате прозвенит и в Пензе. Как стало известно "РГ", из-за пандемии на праздник еще недавно не хотели пускать родителей, но возмущенные мамы стали писать во все инстанции, под их напором от жестких ограничений власти решили отказаться.

Выпускники волгоградских школ тоже не останутся без торжественной линейки. Последний звонок будет проведен при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Кстати, во всех городах области в этот день вновь запретыт продажу алкогольных напитков.

В очном формате последние звонки разрешили проводить и в Санкт-Петербурге. Если погода позволит, праздник пройдет на улице. А в случае если на город опять обрушатся дожди, линейки пройдут отдельно для каждого класса.

В комитете по образованию Северной столицы сообщили "РГ", что на торжество смогут прийти и родители школяров, но на входе в учебное заведение у мам и пап обязательно измерят температуру тела. Также все родители должны быть в масках и перчатках. Стоит отметить, что перчаточный режим в Санкт-Петербурге отменили несколько недель назад, но для школ это требование сохранили.

В ряде городских школ родители столкнулись с тем, что администрации учебных заведений отказываются пускать их на последние звонки. Однако после вмешательства профильного комитета или районных отделов образования директора, как правило, с присутствием мам и пап соглашаются.

В школы Псковской области родителей пустят только с отрицательным тестом на коронавирус

Кстати, в Петербурге правила прохода на последний звонок одни из самых мягких в стране. В Псковской области, например, родителей в школы пустят только с отрицательным тестом на коронавирус.

Официально

Как рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, решение о формате проведения последних звонков и выпускных в школах принимают сами регионы. При этом важно соблюдать меры эпидемиологической безопасности, установленные Роспотребнадзором.

- Мы рассчитываем, что эпидемиологическая обстановка позволит провести их в традиционном очном формате. Но тут, безусловно, принятие окончательного решения - за регионами, - подчеркнул Сергей Кравцов.

Напомним, в прошлом году "последние звонки" прошли во всех школах дистанционно, дети отмечали их за экранами компьютеров. История этого праздника началась 25 мая 1948 года в Краснодаре. Автор традиции - краснодарский педагог-новатор Федор Брюховецкий. Массово "последний звонок" в советских школах стали отмечать в 70-е годы прошлого века.

Подготовила Ксения Колесникова

Между тем

В Самарской области выпускникам школ и техникумов, которые поступят в местные вузы и ссузы, в этом году выплатят по 10 тысяч рублей. По предварительным оценкам, на выплаты могут рассчитывать около 30 тысяч выпускников. Такой денежной помощью власти региона хотят заинтересовать выпускников, чтобы они оставались в регионе - сначала учиться, затем работать.

По мнению ректора Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева Владимира Богатырева, такая инициатива будет способствовать тому, чтобы абитуриенты выбирали местные вузы. "Это касается колеблющихся студентов, которые получают наивысшие баллы на ЕГЭ. Выплаты помогут привлечь и закрепить талантливую молодежь в Самарской области", - отметил он.

Подготовила Анна Шепелева, Самара