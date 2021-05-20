В российских регионах поддержали новыми льготами молодые семьи, специалистов на селе и детей-сирот. В Кузбассе мамам сократили рабочий день. В других областях будет больше социального жилья, выплат врачам и медикам.

Корреспонденты "Российской газеты" рассказали о законодательных новациях, которые вполне могут взять на заметку и в других регионах.

Мама вернется раньше

Власти Кузбасса на лето установили сокращенную рабочую неделю для сотрудниц администрации правительства региона, воспитывающих несовершеннолетних детей. И призывают последовать этому примеру остальных работодателей.

По пятницам, с 1 июня по 31 августа, мамы, в том числе и взятых под опеку и попечительство ребятишек, будут работать с 8.30 до 15.00. Женщинам, уходящим домой на несколько часов раньше, будет сохранена средняя заработная плата.

А второй пункт постановления губернатора о "короткой пятнице" рекомендует применять такую практику руководителям не только органов госвласти и местного самоуправления Кузбасса, но и организаций всех форм собственности. Естественно, такое возможно, где позволяет режим работы. Цель - предоставить семьям дополнительные возможности для воспитания и развития детей.

Медиков приравняли к полицейским

Еще один новый закон приняли в Кузбассе, который помогает семьям. Он касается медиков, которые работают в госучреждениях. Теперь их дети имеют право на зачисление в школы и детские сады без очереди.

"До сих пор претендовать в первую очередь на места в государственных и муниципальных садах и школах могли только дети сотрудников прокуратуры, Следственного комитета, полиции, наркоконтроля, органов уголовно-исполнительной системы, таможни и федеральной противопожарной службы, а также военнослужащих по контракту, - напомнил замминистра образования и науки Кузбасса Сергей Пфетцер. - Новая мера соцподдержки скажется позитивно на престиже профессии медработника и снизит кадровый дефицит в больницах и поликлиниках области".

По официальным данным, сегодня региону не хватает около 40 процентов медиков.

Квартира в обмен на землю

В Архангельской области будут без торгов предоставлять землю застройщикам, которые безвозмездно передадут часть квартир в новых домах детям-сиротам, а также переселенцам из аварийного жилья. Делается это, чтобы сократить время их ожидания в очереди.

В крупных городах - Архангельске и Северодвинске - инвесторам поставили условие: общая площадь построенных жилых помещений должна быть не менее 20 тысяч квадратных метров. А на социальные нужды надо передать как минимум семь процентов квартир. Жилье от застройщиков оформят в госсобственность и распределят между льготниками.

Молодым доплатят

В регионах расширяют списки молодых специалистов, которые могут рассчитывать на дополнительные выплаты.

В Пензенской области теперь доплату получат музыкальные работники и логопеды в детских садах. Раньше на нее могли рассчитывать только воспитатели в возрасте до 35 лет.

К ним решили приравнять специалистов, занимающих должности: музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, педагог-психолог, учитель-логопед. Им установили денежную выплату в размере 35 тысяч рублей ежегодно в течение первых трех лет со дня трудоустройства.

Дело в том, что в детсадах региона растет дефицит "узких" специалистов, а их средний возраст стремится к пенсионному. Законодатели надеются, что новая льгота поможет привлечь молодежь. Доплаты воспитателям уже доказали свою эффективность. На работу в детсады пришли более ста выпускников институтов и колледжей.

А в Еврейской автономной области расширили перечень медработников, имеющих право на единовременную выплату в размере 132 тысяч рублей.

Ее смогут получить специалисты без квалификационной категории, работающие в сельских фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах). Но стаж работы в медицине у них должен быть не менее трех лет.

"Теперь почти всем работникам сельских ФАПов со средним медицинским образованием положены подъемные, - сообщил депутат облдумы Антон Бугай. - ФАПам нужны квалифицированные медики. И сейчас будут сдавать новые пункты".

В Вологодской области увеличили финансовую поддержку молодым учителям, которые переедут на работу в сельские школы. Она вырастет в пять раз.

В регионе есть проблема с сельскими педагогами - свободны 172 вакансии. Чтобы мотивировать молодых людей, депутаты увеличили единовременную выплату со 100 до 500 тысяч рублей. И продлили срок обязательной "отработки" педагога с трех до пяти лет.

Есть еще одно нововведение. Раньше поддержку получали молодые учителя, которые только начинают свою трудовую выплатят деньги и тем, кто уже работал в городской школе, а потом перебрался в село. Главное, их возраст не должен превышать 35 лет.

Новые штрафы и старые льготы

К летнему отпускному и дачному сезону в регионах внесли поправки в свои законы. В одном случае - это штрафы за навязывание отдыхающим услуг на улице. В другом - бесплатный проезд.

На Кубани ввели штрафы за навязывание услуг жителям и гостям региона. Им грозит штраф в пять тысяч рублей.

Речь идет о зазывалах, которые настырно предлагают прохожим услуги такси, аренды квартир, экскурсии, морские прогулки и другие. Реализация услуг под видом промоутерства приобрела особую популярность на курортах Краснодарского края несколько лет назад.

"Отдых на Кубани должен быть привлекательным, - пояснил председатель Заксобрания региона Юрий Бурлачко. - А навязчивые приставания к отдыхающим этому не способствуют. Если этого не понимают зазывалы, то должны отвечать рублем. Что будет справедливо".

К тому же неизвестные организаторы зачастую принимают деньги без контрольно-кассовой техники и платежных документов. Неудивительно, что выросло число жалоб и обращений о некачественном обслуживании и фактах обмана.

"В Сочи таким видом услуг занимаются более 300 человек, - сообщил заместитель главы города Владимир Пушкарев. - Преимущественно это граждане из других регионов России и государств. У них нет регистрации и разрешения на трудовую деятельность". Демпингуя на экскурсионном рынке, зазывалы причиняют существенный вред фирмам, работающим в легальном правовом поле".

А в Оренбургской области выросли штрафы для тех, кто паркуется на газонах, детских площадках, бросает машины около мусорных контейнеров. И портит фасады зданий, развешивая объявления. Штрафы подняли до 45 тысяч рублей, а при повторном нарушении в течение года - до 80 тысяч.

Теперь о старых льготах. Кузбасские пенсионеры и ветераны до конца дачного сезона снова могут пользоваться городским и пригородным общественным транспортом бесплатно.

Транспортная льгота, которую приостановили год назад, ввели с 1 мая по 1 октября включительно на будние дни - от понедельника до четверга.

Льготу заморозили из-за пандемии коронавируса, чтобы защитить здоровье людей пожилого возраста, относящихся к группе высокого риска.

"Сейчас же у нас активно идет прививочная компания, а старшее поколение вакцинируется в приоритетном порядке, - сообщил председатель областного парламента Вячеслав Петров. - Потому льготу решили вернуть. Так что наши пенсионеры вновь бесплатно ездят на трамваях, троллейбусах, электричках, городских и пригородных автобусах". Кроме того, добавил глава областного минтранса Сергей Рубан, в регионе начали курсировать дополнительные сезонные автобусы до садоводческих обществ.