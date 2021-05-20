Новости

Хоккеист Кузнецов во второй раз переболел коронавирусом 21:13
Эйфелева башня откроется для посетителей 16 июля 21:07
Захарова прокомментировала поздравление Зеленского с днем вышиванки 21:06
Попова: Российские вакцины защищают от всех штаммов COVID-19 21:05
Совет ЕС и Европарламент пришли к соглашению по сертификатам о вакцинации 20:48
Японские пенсионеры по ошибке получили от США по 1 400 долларов 20:47
В Турции зафиксировано самое низкое число заражений COVID-19 с 1 марта 20:37
Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" 12 городам 20:17
ВЦИОМ: Чаще всего россияне читают литературу по медицине и астрономии 20:15
Число просмотров трансляций первого дня марафона "Новое Знание" превысило 5 млн 19:57
В Ивановской области пропал полицейский 19:28
Украина внесла в черный список еще трех российских актеров 19:06
Президент Исландии поприветствовал Сергея Лаврова по-русски 18:43
На Кубани передали в суд дело полицейского, насмерть сбившего подростка 18:35
Лавров расписался в книге почетных гостей премьер-министра Исландии 18:28
Посол России в Израиле готовит эвакуацию россиян из Газы 18:26
Глава СПЧ поддержал идею заменить трудовых мигрантов заключенными 18:25
Зеленский поздравил Украину с днем вышиванки в косоворотке 18:21
В Петербурге бизнесмен пойдет под суд из-за кредита 18:15
Сборная России по футболу провела первую тренировку перед Евро 18:08
Минэнерго РФ: Энергомост в Крым работает в штатном режиме 18:07
Евросоюз принял отказ США от новых санкций по "Северному потоку-2" 18:06
Пострадавшие в теракте в Беслане получили первые 7 млн рублей выплат 18:03
Экс-солистка "Тату" ответила критикам ее предвыборных роликов 17:58
На дне Баренцева моря нашли подлодку и самолет "Бостон" 17:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
20.05.2021 20:05
Рубрика: Общество

Настроились на лето

Для семей ввели новые льготы: короткую пятницу и детсады без очереди
Текст: Ирина Белова, Татьяна Дмитракова, Валентина Зотикова, Юлия Потапова, Наталья Саванкова, Марина Ледяева
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(8461)
В российских регионах поддержали новыми льготами молодые семьи, специалистов на селе и детей-сирот. В Кузбассе мамам сократили рабочий день. В других областях будет больше социального жилья, выплат врачам и медикам.
Настырным зазывалам теперь грозит штраф - пять тысяч рублей. Фото: Сергей Михеев Настырным зазывалам теперь грозит штраф - пять тысяч рублей. Фото: Сергей Михеев
Настырным зазывалам теперь грозит штраф - пять тысяч рублей. Фото: Сергей Михеев

Корреспонденты "Российской газеты" рассказали о законодательных новациях, которые вполне могут взять на заметку и в других регионах.

Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС
Ростуризм: Родители с 25 мая смогут купить путевки в летние лагеря с кешбэком

Мама вернется раньше

Власти Кузбасса на лето установили сокращенную рабочую неделю для сотрудниц администрации правительства региона, воспитывающих несовершеннолетних детей. И призывают последовать этому примеру остальных работодателей.

По пятницам, с 1 июня по 31 августа, мамы, в том числе и взятых под опеку и попечительство ребятишек, будут работать с 8.30 до 15.00. Женщинам, уходящим домой на несколько часов раньше, будет сохранена средняя заработная плата.

А второй пункт постановления губернатора о "короткой пятнице" рекомендует применять такую практику руководителям не только органов госвласти и местного самоуправления Кузбасса, но и организаций всех форм собственности. Естественно, такое возможно, где позволяет режим работы. Цель - предоставить семьям дополнительные возможности для воспитания и развития детей.

Медиков приравняли к полицейским

Еще один новый закон приняли в Кузбассе, который помогает семьям. Он касается медиков, которые работают в госучреждениях. Теперь их дети имеют право на зачисление в школы и детские сады без очереди.

Фото: Пресс-служба Липецкого облсовета
Липецкий облсовет поддержал новые меры помощи семьям

"До сих пор претендовать в первую очередь на места в государственных и муниципальных садах и школах могли только дети сотрудников прокуратуры, Следственного комитета, полиции, наркоконтроля, органов уголовно-исполнительной системы, таможни и федеральной противопожарной службы, а также военнослужащих по контракту, - напомнил замминистра образования и науки Кузбасса Сергей Пфетцер. - Новая мера соцподдержки скажется позитивно на престиже профессии медработника и снизит кадровый дефицит в больницах и поликлиниках области".

По официальным данным, сегодня региону не хватает около 40 процентов медиков.

Квартира в обмен на землю

В Архангельской области будут без торгов предоставлять землю застройщикам, которые безвозмездно передадут часть квартир в новых домах детям-сиротам, а также переселенцам из аварийного жилья. Делается это, чтобы сократить время их ожидания в очереди.

В крупных городах - Архангельске и Северодвинске - инвесторам поставили условие: общая площадь построенных жилых помещений должна быть не менее 20 тысяч квадратных метров. А на социальные нужды надо передать как минимум семь процентов квартир. Жилье от застройщиков оформят в госсобственность и распределят между льготниками.

Молодым доплатят

В регионах расширяют списки молодых специалистов, которые могут рассчитывать на дополнительные выплаты.

В Пензенской области теперь доплату получат музыкальные работники и логопеды в детских садах. Раньше на нее могли рассчитывать только воспитатели в возрасте до 35 лет.

К ним решили приравнять специалистов, занимающих должности: музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, педагог-психолог, учитель-логопед. Им установили денежную выплату в размере 35 тысяч рублей ежегодно в течение первых трех лет со дня трудоустройства.

Дело в том, что в детсадах региона растет дефицит "узких" специалистов, а их средний возраст стремится к пенсионному. Законодатели надеются, что новая льгота поможет привлечь молодежь. Доплаты воспитателям уже доказали свою эффективность. На работу в детсады пришли более ста выпускников институтов и колледжей.

Фото: Администрация губернатора Пермского края
К 2023 году сотни пермских семей получат новое жилье взамен аварийного

А в Еврейской автономной области расширили перечень медработников, имеющих право на единовременную выплату в размере 132 тысяч рублей.

Ее смогут получить специалисты без квалификационной категории, работающие в сельских фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах). Но стаж работы в медицине у них должен быть не менее трех лет.

"Теперь почти всем работникам сельских ФАПов со средним медицинским образованием положены подъемные, - сообщил депутат облдумы Антон Бугай. - ФАПам нужны квалифицированные медики. И сейчас будут сдавать новые пункты".

В Вологодской области увеличили финансовую поддержку молодым учителям, которые переедут на работу в сельские школы. Она вырастет в пять раз.

В регионе есть проблема с сельскими педагогами - свободны 172 вакансии. Чтобы мотивировать молодых людей, депутаты увеличили единовременную выплату со 100 до 500 тысяч рублей. И продлили срок обязательной "отработки" педагога с трех до пяти лет.

Есть еще одно нововведение. Раньше поддержку получали молодые учителя, которые только начинают свою трудовую выплатят деньги и тем, кто уже работал в городской школе, а потом перебрался в село. Главное, их возраст не должен превышать 35 лет.

Новые штрафы и старые льготы

К летнему отпускному и дачному сезону в регионах внесли поправки в свои законы. В одном случае - это штрафы за навязывание отдыхающим услуг на улице. В другом - бесплатный проезд.

На Кубани ввели штрафы за навязывание услуг жителям и гостям региона. Им грозит штраф в пять тысяч рублей.

В Анапе оштрафовали аниматора-зазывалу в костюме коня

Речь идет о зазывалах, которые настырно предлагают прохожим услуги такси, аренды квартир, экскурсии, морские прогулки и другие. Реализация услуг под видом промоутерства приобрела особую популярность на курортах Краснодарского края несколько лет назад.

"Отдых на Кубани должен быть привлекательным, - пояснил председатель Заксобрания региона Юрий Бурлачко. - А навязчивые приставания к отдыхающим этому не способствуют. Если этого не понимают зазывалы, то должны отвечать рублем. Что будет справедливо".

К тому же неизвестные организаторы зачастую принимают деньги без контрольно-кассовой техники и платежных документов. Неудивительно, что выросло число жалоб и обращений о некачественном обслуживании и фактах обмана.

"В Сочи таким видом услуг занимаются более 300 человек, - сообщил заместитель главы города Владимир Пушкарев. - Преимущественно это граждане из других регионов России и государств. У них нет регистрации и разрешения на трудовую деятельность". Демпингуя на экскурсионном рынке, зазывалы причиняют существенный вред фирмам, работающим в легальном правовом поле".

Фото: Константин Завражин
Еще в 15 регионах РФ появятся собственные программы льготной ипотеки

А в Оренбургской области выросли штрафы для тех, кто паркуется на газонах, детских площадках, бросает машины около мусорных контейнеров. И портит фасады зданий, развешивая объявления. Штрафы подняли до 45 тысяч рублей, а при повторном нарушении в течение года - до 80 тысяч.

Теперь о старых льготах. Кузбасские пенсионеры и ветераны до конца дачного сезона снова могут пользоваться городским и пригородным общественным транспортом бесплатно.

Транспортная льгота, которую приостановили год назад, ввели с 1 мая по 1 октября включительно на будние дни - от понедельника до четверга.

Льготу заморозили из-за пандемии коронавируса, чтобы защитить здоровье людей пожилого возраста, относящихся к группе высокого риска.

"Сейчас же у нас активно идет прививочная компания, а старшее поколение вакцинируется в приоритетном порядке, - сообщил председатель областного парламента Вячеслав Петров. - Потому льготу решили вернуть. Так что наши пенсионеры вновь бесплатно ездят на трамваях, троллейбусах, электричках, городских и пригородных автобусах". Кроме того, добавил глава областного минтранса Сергей Рубан, в регионе начали курсировать дополнительные сезонные автобусы до садоводческих обществ.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Дальний Восток СФО Кемеровская область ЮФО Краснодарский край СЗФО Архангельская область Архангельск ПФО Пензенская область ДФО Еврейская АО

Главное сегодня

Интервью с зампредом Банка России Михаилом Алексеевым. Главное
Попова: Российские вакцины защищают от всех штаммов COVID-19
Президент РФ объявил эвакуацию граждан России и СНГ из сектора Газа
Число просмотров трансляций первого дня марафона "Новое Знание" превысило 5 млн
МИД обозначил критерий для недружественных государств
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня