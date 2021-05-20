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20.05.2021 18:30
Рубрика: Общество

Раку - стоп!

Новые уникальные возможности для лечения онкобольных детей
Текст: Ирина Краснопольская
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(8461)
Об этом событии не могу не рассказать. В НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина открылись сразу четыре новых корпуса - почти 111 тысяч квадратных метров. Появились они очень не просто, хотя необходимость такого детского онкологического центра была очевидна давным-давно.
Пандемия, маски... На снимке: те, от кого зависит спасение, те, кто на вахте спасения, те, кого надо спасти. Фото: НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Пандемия, маски... На снимке: те, от кого зависит спасение, те, кто на вахте спасения, те, кого надо спасти. Фото: НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина
Пандемия, маски... На снимке: те, от кого зависит спасение, те, кто на вахте спасения, те, кого надо спасти. Фото: НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина

Помню, еще тридцать лет назад, когда приезжала в центр на Каширке, известный основоположник детской онкологии в нашей стране академик Лев Дурнов подводил меня к окну, показывал на заброшенную стройку, и с горечью говорил: на словах все поддерживают и как будто понимают, что специализированная детская онкологическая помощь абсолютно необходима в Центре, но стройка с места не двигается.

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Ныне имя Дурнова носит кафедра детской онкологии в академии последипломного образования. Скорее всего - все документы оформлены - имя Дурнова будет присвоено и самому центру. К великому сожалению, сам Лев Абрамович не дожил до воплощения своей мечты. Но не будем о горьком. Скажем о том, что, наконец, мечта стала явью. А о том, какие уникальные возможности открываются в спасении детей, попавших в онкологическую беду, мы сегодня беседуем с нашими экспертами. Представим: директор Национального центра онкологии имени Блохина академик РАН Иван Стилиди, директор НИИ детской онкологии и гематологии Онкоцентра профессор Светлана Варфоломеева, детский хирург-онколог академик РАН Владимир Поляков и заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Кирилл Киргизов.

Иван Сократович! Детей, страдающих онкологическими заболеваниями, не становится меньше. Более того, мировая статистика свидетельствует об обратном. А пандемия усложнила процесс выявления этих заболеваний, лечения их, реабилитацию. В свете данной ситуации какие задачи сейчас стоят перед НИИ детской онкологии и гематологии?

Иван Стилиди: Те же, что и всегда: лечить детей, помогать семьям справиться с тяжелейшей ситуацией жизнеугрожающего заболевания у ребенка. Несмотря на то, что формально у нас нет функций национального медицинского центра в области детской онкологии, мы занимаемся не только лечебной и научной работой, внедрением новых методов лечения и диагностики. Много сил мы вкладываем в развитие такой помощи в субъектах Российской Федерации. Ведь если этого нет, то нельзя говорить о доступности помощи. Необходима системная поддержка коллег в регионах, совместные онлайн-обходы, мастер-классы, обмен кадрами.

Онконастороженность тоже входит в круг наших задач. Врачи детского института много делают для информирования родителей и коллег. Вот, например, придумали каждую среду выходить в эфир на наших официальных страницах в социальных сетях. Это уже довольно известный проект - "Детская среда". Каждый родитель в нашей стране, из любой ее точки, может присоединиться к эфиру и задать волнующий его вопрос онкологу из крупнейшего федерального центра. Поверьте, это очень важно. Когда заболевает ребенок, это испытание для всех членов семьи. И детские онкологи работают и с близкими своих пациентов. Они для нас также важны, как и сам ребенок.

Фото: iStock
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К вам на лечение дети поступают вместе с родителями? Это всегда болезненный вопрос. Не везде есть возможность чтобы ребенок, проходящий лечение, был не один, а вместе с близким, родным, человеком.

Светлана Варфоломеева: Кто-то из родных ребенка обязательно должен быть рядом. Мама, папа или бабушка - это глаза и уши детского онколога, который не может наблюдать пациента двадцать четыре часа в сутки. При этом нам важно все знать о его состоянии. Родители, родные - в некотором роде наши "коллеги". Мы бьемся за жизнь и здоровье ребенка рука об руку. Помощь родителей чрезвычайно важна!

Как попасть на лечение в федеральный онкологический центр?

Светлана Варфоломеева: Буквально накануне нашей беседы, утром, мне позвонила главный врач Волоколамской больницы и рассказала, что к ним поступила 11-летняя девочка с опухолью легкого. Это было утром, а вечером девочка уже стала пациенткой нашего центра.

Иван Стилиди: Если можно, добавлю. Мы развиваем стационарзамещающие технологии. Это когда лечение можно получить частично в федеральном центре, частично дома. Количество пациентов, получающих лечение, не ограничено числом коек в отделениях.

Владимир Георгиевич, после переезда в новые корпуса какому количеству детей вы можете помочь?

Владимир Поляков: Да, мы теперь крупнейшие не только в России, но и в Европе. Детская клиника насчитывает 299 коек. Из них 25 - трансплантационных. В области детской онкологии - мы еще и самый крупный трансплантационный центр. Большим количеством коек пока никто в нашей стране похвастаться не может. Пусть вас не смущает сама цифра. На 299 койках мы можем помочь до полутора тысячам пациентов в год. Это существенный вклад в борьбу с детским раком. Всего в России заболевает три тысячи детей в год.

Хотите сказать, что уходит проблема лечения тех, кому требуется пересадка костного мозга? Спасают новые технологии?

Светлана Варфоломеева: В детский институт мы принимаем пациентов со всеми злокачественными новообразованиями: с лейкозами и лимфомами, опухолями центральной нервной системы, нейробластомами, ретинобластомами, нефробластомами, опухолями печени, саркомами, редкими опухолями. Госпитализируем пациентов, чьи заболевания нуждаются в сложной дифференциальной диагностике…

Владимир Поляков: Иногда для того, чтобы поставить точный диагноз, требуется выполнить сложнейшее хирургическое вмешательство.

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Хирургические методы не уходят из детской онкологии, несмотря на появление современных протоколов лечения, новейших лекарства. Не боитесь остаться без работы?

Владимир Поляков: К сожалению, не боюсь. Более того, утверждаю, что возрастает сложность хирургических вмешательств. Мы оперируем детей, чьи опухоли еще совсем недавно считались нерезектабельными. У нас в НИИ самый большой в стране опыт малоинвазивных вмешательств при опухолях различных локализаций. Малоинвазивные - это когда можно обойтись без обширных разрезов, используя новейшие технологии и новейшую аппаратуру.

Кирилл Киргизов: В новых корпусах у хирургов есть все для того, чтобы такую помощь оказывать в исключительно комфортных условиях, в операционных, оборудованных новейшей техникой. Потому у нас, на Каширке, возможны и органосохраняющие операции, некалечащая хирургия, и даже хирургическое лечение младенцев и маловесных детей.

Иван Стилиди: Хирургическая школа онкоцентра - одна из самых сильных в мире. Наши хирурги - виртуозы. Но в том, что мы выигрываем бой с болезнью, спасаем порой самых тяжелых, заслуга еще и реаниматологов. В НИИ ДОиГ практикуют новые подходы в выхаживании пациентов в отделении реанимации. Кроме того, у нас уникальное преимущество: НМИЦ онкологии - это же не только детский институт. У нас пять институтов! Кроме детского, действует клиника для взрослых пациентов, институт клинической и экспериментальной радиологии, еще в двух НИИ занимаются изучением опухолевых процессов и разработкой экспериментальных клеточных технологий. И значит, чтобы спасти ребенка, мы можем привлечь сотрудников любой онкологической специальности из любого подразделения онкоцентра. У нас есть доступ к опыту, знаниям и навыкам специалистов международного класса - и в области хирургии, и в области лучевой терапии, и в области диагностики.

У нас есть доступ к опыту, знаниям и навыкам специалистов международного класса - и в области хирургии, и в области лучевой терапии, и в области диагностики

В этом перечислении я не услышала о трансплантации костного мозга и клеточных технологиях...

Иван Стилиди: План трансплантаций на этот год - 150 операций. Сейчас мы ждем подтверждения заявленных объемов. Пока финансирование не получено.

Кирилл Киргизов: Мы планируем активно проводить трансплантации для того, чтобы достичь целевого показателя по России - 1000 трансплантаций в год для детей. В отделении уже освоены все виды трансплантаций..

150 трансплантаций планируют провести в этом году в Национальном центре онкологии имени Блохина

Светлана Варфоломеева: Трансплантационные технологии - это командная работа. Это не только так называемые коечные подразделения, но и все, кто обеспечивает сложнейшую технологию. Мы выполняем трансплантации практически при всех видах злокачественных новообразований у детей, а это невозможно без привлечения всех служб.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Используете не только возможности центра Блохина?

Светлана Варфоломеева: Конечно! Все детские трансплантационные центры России исповедуют одну идеологию - помощь детям в формате "нон-стоп". Сложные случаи мы обсуждаем вместе. И не только со специалистами России. Мы сотрудничаем с детским исследовательским госпиталем СентДжуд (Мемфис, США), руководитель службы трансплантации Госпиталя Брендан Триплетт фактически наш внештатный консультант. Это очень ценно для развития клеточных технологий. И конечно, мы постоянно консультируемся со специалистами из Центра Рогачева Алексеем Александровичем и Михаилом Александровичем Масчанами, Юлией Валериевной Скворцовой, Института имени Раисы Максимовны Горбачевой Людмилой Степановной Зубаровской, Олесей Владимировной Паиной и Ильей Викторовичем Казанцевым.

В нашем разговоре о лечении детских онкозаболеваний, особенно редких опухолей, не обойтись без вопроса о применении иммунотерапии.

Иван Стилиди: У нас самый большой опыт лечения детей с нейробластомой иммунопрепаратом. Группа наших специалистов изучает редкие опухоли у детей. Мы ищем индивидуальный подход к каждому ребенку на основании молекулярного профилирования. Это уникальная работа. И ведем ее вместе с ведущими западными группами по изучению редких опухолей.

Можно говорить о том, что уходит необходимость направления ребенка с редким онкозаболеванием в зарубежную клинику?

Светлана Варфоломеева: Здесь неуместна категоричность. Всегда, наверное, будут родители, которые будут стремиться попасть к специалистам из-за рубежа. И если у человека есть такая возможность, то, возможно, не надо от этого отмахиваться. Хотя поверьте, у нас достойная детская онкослужба. Мы сотрудничаем с большими международными группами - всемирным обществом детских онкологов, всемирной лигой борьбы с раком. По конкретным заболеваниям сотрудничаем с узкими сообществами. Например, с обществом по изучению нейробластомы, европейским обществом по трансплантации крови и костного мозга.

Лечение лечением. Но они же дети! Им играть хочется. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Задам главный для меня вопрос. Вот Светлана Рафаэлевна привела пример с ребенком из Волоколамска. А ребенок из Читы, а малыш из Грозного? Вы, наверное, поняли, меня интересует доступность онкопомощи детям. В двух словах объясните, как такому ребенку попасть в ваш центр. Вот в небольшой деревне, скажем Иркутской области, у пятилетнего ребенка подозревают опухоль почки. Что дальше? Как быть родителям?

Светлана Варфоломеева: Нужно идти к педиатру по месту жительства. Педиатр направит на консультацию к детскому онкологу и гематологу. Сейчас практически во всех регионах есть такие специалисты. И они связываются с нашим центром. И мы вместе решаем вопрос о госпитализации. Таких обращений каждый год не менее 5 тысяч, 30% из них становятся пациентами нашего центра. И после выписки мы об этих детях не забываем. Они на нашем учете, они могут в любое время получить всю необходимую помощь. Отказов у нас нет.

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