О том, какими будут новые банкноты шести номиналов (10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей), "Российской газете" рассказал куратор наличного денежного обращения, заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

Новый подход к деньгам уже реализован на купюре номиналом 2000 рублей. На ее лицевой стороне - символы Владивостока, а на другой - космодром Восточный. Этот объект не привязан к какому-либо городу. Фото: Александр Корольков

Новые 100 рублей поступят в обращение в 2022 году, их концептуальный дизайн уже утвердил совет директоров Банка России. Чем они будут отличаться от нынешних 100 рублей? По общему впечатлению, цвету, размеру?

Михаил Алексеев: Прежде всего это будет более современная банкнота, как по своему дизайну, так и в том, что касается защитных признаков. По цветовому решению она в целом будет похожа на нынешние 100 рублей, но оттенок будет отличаться. Размер будет аналогичен размеру нынешней банкноты.

Современные банкноты должны быть удобны для всех людей. Поэтому на "новой" банкноте появятся крупные контрастные цифры, надписи, рельефные метки для определения номиналов незрячими людьми и удобное для проверки расположение защитных признаков.

Напоминает евро…

Михаил Алексеев: Уверяю вас, что наши банкноты оригинальны, они существенно отличаются от банкнот еврозоны и не копируют их. Ассоциации с евро могут быть вызваны наличием крупных цифр, обозначающих номинал, и более ярким цветовым оформлением. Но это - общемировая тенденция, облегчающая распознавание номиналов банкнот людьми и машинами.

Не захватили эскиз с собой?

Михаил Алексеев: Мы не показываем эскизов банкнот до их официальной презентации и ввода в обращение. Это делается в целях безопасности, чтобы не давать пищу для размышлений злоумышленникам, занимающимся фальшивомонетничеством, и на рынке не появлялись подделки.

Обновленные банкноты получат разные цвета?

Михаил Алексеев: Да, цветовая гамма будет разная. Это позволит без труда отличать банкноту одного номинала от другого. Такой же принцип вы можете увидеть и сейчас.

Раньше, помните, были "красненькие", "синенькие"… Будете учитывать эти традиции?

Михаил Алексеев: В России за многие годы, действительно, сложилась своя историческая традиция соответствия банкнотного ряда некоторой цветовой гамме. И в дореволюционной России, и в советское время 10 рублей были, как говорят в народе, "красненькими", 5 рублей - синими, а 3 рубля - зелеными. После распада СССР в условиях высокой инфляции банкноты низких номиналов практически исчезли из обращения, и эта традиция прервалась. У нас начали складываться новые ассоциации.

Ассоциации с евро могут быть вызваны наличием крупных цифр, обозначающих номинал, и более ярким цветовым оформлением. Но это - мировая тенденция

Например, сегодня красный цвет прочно ассоциируется с пятитысячной банкнотой, фиолетовый - с 500-рублевой купюрой и так далее. Чтобы не усложнять ситуацию, наверное, было бы разумно сохранить нынешнее соответствие цветов и номиналов, естественно, немного изменяя оттенки.

Если модернизированный вариант будет исполнен примерно в той же цветовой гамме, что и сейчас, он вряд ли будет точно ее повторять. Цветовое решение обновленного варианта будет несколько другим, более современным, легким, приятным.

На лицевой стороне 100-рублевой банкноты мы ожидаем увидеть какие-нибудь объекты, расположенные на Красной площади, центр "Зарядье", Шуховскую башню, здание МГУ на Воробьевых горах. А что на обороте - Ярославль, который лишается представительства на 1000 рублей, или другой город Центрального федерального округа?

Михаил Алексеев: Ни то и ни другое. Давайте немного оглянемся назад. На банкнотах, которые выпускались до 1992 года, присутствовали символы государственной власти - Государственный герб Советского Союза, Московский Кремль, на крупных номиналах - Владимир Ильич Ленин.

В постсоветской России в качестве тематической основы банкнотного ряда была избрана городская тематика, но это решение изначально рассматривалось как временное. Выбор городов в известной степени был случайным. Предполагалось к концу 90-х годов выпустить банкноты нового образца с портретами разных выдающихся людей. Этот вопрос прорабатывался и даже были подготовлены соответствующие эскизы. Портреты часто используются на банкнотах не только из-за желания увековечить исторических персонажей, но и для повышения защищенности купюр. Это традиционный защитный признак, так как портреты подделывать непросто, и люди интуитивно хорошо чувствуют любые малейшие искажения в чертах лица человека, представленного на банкноте. В итоге портретная серия так и не была реализована, и мы остались с городской тематикой.

Сейчас технологии позволяют надежно защищать банкноты и другими способами.

Логики в выборе городов никакой не было.

Михаил Алексеев: В то время не было достаточно времени и сил глубоко прорабатывать соответствующие вопросы. Действительно, какой-то особой системности в выборе городов, которые сейчас представлены на банкнотах, не прослеживается. Прошло почти три десятка лет, и пришло время внести определенный элемент системности.

Подход, который принят, логичен и понятен. Мы дополняем "городскую" тематику "региональной", утвердив принцип: один номинал - один федеральный округ. Города остаются, но их выбор уже более закономерен, это столицы федеральных округов. Если сейчас в городах, которые изображены на купюрах, проживают примерно 22 млн человек, которые считают те или иные банкноты условно "своими", то с расширением тематики до региональной каждый житель страны сможет ассоциировать себя с банкнотой через регион, в котором живет.

Такой подход равного представительства макрорегионов еще в каких-то странах используется?

Михаил Алексеев: Россия с территориальной точки зрения самое большое государство в мире, и модернизированный банкнотный ряд подчеркнет масштабы и географическое разнообразие нашей страны. В этом плане наши банкноты уникальны.

На оборотной стороне будут не города?

Михаил Алексеев: На оборотной стороне может быть изображен любой объект, расположенный в соответствующем федеральном округе, в том числе и находящийся в каком-то из городов округа, необязательно в его столице. Этот подход уже реализован на купюре номиналом 2000 рублей. На ее лицевой стороне - символы Владивостока, а на другой - космодром Восточный. Этот объект не привязан к какому-либо городу. И на тех шести банкнотах, которые нам предстоит обновить, будут изображены объекты, расположенные на территории федерального округа. Это может быть какой-то символ, памятник, что-то еще.

А что еще?

Михаил Алексеев: Стадион, музей, архитектурное сооружение, природный ландшафт.

Почему Банк России решил реанимировать банкноту в 10 рублей? Она же фактически вышла из обращения. Только из-за того, что работающих банкнот должно быть столько же, сколько федеральных округов, - восемь?

Михаил Алексеев: Не только. Пусть и в ограниченном количестве, но эти банкноты еще находятся на руках у населения и ходят в обращении.

Но вы их давно не выпускаете?

Михаил Алексеев: Не выпускаем. Вместо них мы в свое время стали чеканить 10-рублевые монеты, они как раз сильно востребованы. Но технологии не стоят на месте, мы покрываем наиболее ходовые банкноты в 100 и 200 рублей специальным защитным лаком. Это делает их более долговечными и в плане износостойкости приближает бумажную банкноту к полимерной. Кстати, мы решили идти именно по этому пути, а не переходить полностью на полимерные банкноты, потому что пластик неэкологичен и на нем труднее реализовывать защитные признаки.

Города останутся только на лицевой стороне банкноты. На оборотной может быть символ, памятник, стадион, музей и даже природный ландшафт

Если банкноты в 10 рублей покрыть защитным составом, то это решит две задачи: вернет их в оборот и упростит перевозку денег. Мы выпускаем много 10-рублевых монет, но они тут же оседают в копилках и в оборот не возвращаются. В то же время банкноту, даже мелкого номинала, в копилку не положишь, ей гораздо проще найти место в кошельке. Кроме этого, перевозить банкноты легче, чем монеты. Таким образом, замещение монет банкнотами имеет смысл и со стороны снижения наших издержек, и со стороны удобства использования.

Кто войдет в рабочие группы, которые должны выбрать символы для пяти банкнот?

Михаил Алексеев: В настоящий момент идет формирование групп по банкнотам в 1000 и 5000 рублей. Мы пригласили к этой работе федеральных и региональных экспертов из самых разных областей: это и историки, и культурологи, и краеведы, и специалисты по бонистике и дизайну, нумизматы. Составы экспертных групп мы опубликуем на сайте Банка России.

Нам крайне важно получить мнения людей с глубокой экспертизой в своих сферах. С учетом их профессиональных рекомендаций мы сформируем списки, которые впоследствии будут представлены совету директоров. Окончательный выбор символов для банкнот будет именно за советом директоров Банка России.

Придется ли банкам при перенастройке банкоматов под обновленные банкноты отказываться от приема или выдачи старых?

Михаил Алексеев: Нет, не придется. Банкноты и старых, и новых модификаций будут достаточно долго находиться в обращении одновременно. Именно поэтому банкоматы должны быть настроены таким образом, чтобы принимать и выдавать банкноты всех номиналов вне зависимости от их модификации.

Михаил Алексеев: Новые банкноты подчеркнут масштабы и географическое разнообразие нашей страны. Фото: Константин Завражин

Можно ли говорить о тенденции, что наличные все больше используются для сбережений?

Михаил Алексеев: Мы не можем твердо говорить об изменении функций наличных денег, у прошлогоднего эпизода роста спроса на наличные могут быть разные причины: от желания иметь сбережения поближе в условиях пандемийных ограничений до низких ставок по депозитам.

Сейчас спрос на наличные вернулся к нормальному уровню?

Михаил Алексеев: В 2020 году мы выпустили рекордный объем наличных - 2,8 трлн рублей, тогда как в течение предшествующих четырех лет спрос был в среднем полтриллиона в год. Пик пришелся на острую фазу эпидемии, и позже в некоторые месяцы мы фиксировали определенный возврат наличных на счета в банки. Сейчас такого аномально высокого спроса не наблюдается. Правда, и возврата ранее выданных наличных тоже пока не происходит.

Перед вами стоит задача по снижению издержек на наличное денежное обращение?

Михаил Алексеев: В течение пяти лет мы должны сократить их на 8%. Это станет возможным благодаря реализации ряда важных инициатив в области наличного денежного обращения. Это и повышение долговечности банкнот за счет лакирования (10, 50, 100 и 500 рублей), и проект по размещению наличных денег Банка России на хранение в кредитных организациях, и развитие нашей "Монетной площадки", и применение современных роботизированных систем, а также оптимизация территориальной сети. У нас большие планы.

Сколько сотрудников занято организацией наличного денежного обращения в Банке России и затрагивает ли их сокращение штатов?

Михаил Алексеев: За последние пять лет мы более чем в два раза сократили количество расчетно-кассовых центров, и конечно, кто-то из сотрудников перешел на другие должности, кто-то покинул Банк России. Оптимизация РКЦ продолжится и в дальнейшем, но уже гораздо меньшими темпами. В условиях пандемии мы приостановили этот процесс. В целом в области наличного денежного обращения в Банке России на сегодняшний день работают около пяти тысяч человек. Еще примерно 17 тысяч заняты перевозкой и обработкой наличных в рамках объединения "РОСИНКАС", входящего в систему Банка России.

Во время пандемии приходилось закрывать на карантин какие-то расчетно-кассовые центры?

Михаил Алексеев: Нет. Мы сформировали дублирующие группы и выстроили посменную работу сотрудников. Кроме того, в случае необходимости кредитные организации могли получить наличные в резервном подразделении.

Не было зафиксировано ни одного сбоя, что в условиях ситуации, приближенной к чрезвычайной, говорит о безусловной надежности нашей системы. Главный приоритет, повторюсь, это именно надежность системы наличного денежного обращения, а таких беспрецедентных вызовов для нее, как в пандемию, я не припомню за последние десятилетия.

Вы проводили какую-то дополнительную работу над тем, чтобы банкноты стали "чище", безопаснее с точки зрения передачи инфекций?

Михаил Алексеев: На сегодняшний день банкноты почти всех номиналов (за исключением 200 рублей) изготавливаются на бумаге с биоцидными свойствами. Это значит, что в бумагу банкноты на этапе ее изготовления добавляется специальное антимикробное вещество. Оно препятствует росту патогенных микроорганизмов.

Сейчас проводится разработка технологии изготовления бумаги с антимикробными свойствами и для банкноты 200 рублей.

Подделки банкнот становятся более качественными или это ремесло, напротив, переживает упадок? Появились ли достойные подделки банкнот с новыми защитными признаками - 200 и 2000 рублей?

Михаил Алексеев: Наши банкноты надежно защищены, что подтверждается в первую очередь низким уровнем фальшивомонетничества: 7 подделок на один миллион банкнот в обращении. И это хороший показатель. Для сравнения: в Великобритании это 112 банкнот на миллион, а в еврозоне - 23.

Высококачественных фальшивок все меньше, а "достойных подделок" 200 и 2000 рублей выявлено не было. Все они напечатаны на принтере, и их можно определить невооруженным глазом.

Это не значит, что мы должны расслабляться. Технологии совершенствуются, а вместе с ними и навыки мошенников. И это одна из причин, почему мы планируем провести модернизацию банкнотного ряда - будет серьезным образом обновлен их защитный комплекс.

Вбросы купюр-склеек прекратились? Когда несколько настоящих банкнот разрезаются, а затем их фрагменты склеиваются, но так, чтобы склеек стало больше числа исходных банкнот, а банкоматы распознали их как настоящие. Потом злоумышленники снимают уже в другом банкомате настоящие деньги.

Михаил Алексеев: В последние годы мы не получаем информацию о масштабных вбросах в банкоматы склеек. В прошлом году было выявлено всего 45 таких "изделий": 38 по результатам экспертизы в наших подразделениях и 7 - при пересчете на счетно-сортировальных машинах. Так что единичные вбросы иногда фиксируются, но это явление не носит массовый характер.

Банк России соберет монеты у граждан с минимальной или нулевой комиссией

Уже можете рассказать подробности эксперимента со сбором монет у населения: регион, оборудование, способы зачисления (на карту, на телефон), банки-участники, комиссии?

Михаил Алексеев: Регион еще не выбран, планируем определиться в ближайшее время. Мы смотрим на разные критерии. Это и уровень возврата монет в оборот, и их востребованность со стороны граждан и бизнеса, и ряд других моментов. Зачисление будет происходить на счет или телефон и если не бесплатно, то по минимальным комиссиям. Детали и нюансы нам еще предстоит проработать.

Для нас этот проект очень важен. Мы чеканим огромное количество монет, но они уходят, как вода в песок - традиционные каналы возврата монет в обращение пересыхают. Розничные предприятия запрашивают монеты для сдачи, но неохотно принимают их от покупателей. Покупатели, в свою очередь, неохотно несут монету в магазины. Так она оседает у людей в копилках, стеклянных банках...

Мы же тем временем вынуждены чеканить новые партии монет, и затраты на их изготовление значительны.

Если проект покажет свою результативность, мы растиражируем его по всей стране, и это позволит вернуть в оборот мелочь, залежавшуюся у наших граждан, и сократить издержки на чеканку.

Вы не ставили перед правительством вопрос о том, чтобы округлить цены и вывести копейки из обращения?

Михаил Алексеев: В свое время Банк России обсуждал этот вопрос с правительством и Государственной Думой. Речь шла об округлении цен при оплате наличными до десяти копеек. Однако по результатам дискуссии такое решение было сочтено неприемлемым. Граждане должны иметь возможность производить точные наличные расчеты в национальной валюте.