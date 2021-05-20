Кардиолог рассказал, что будет, если пить кофе каждый день

Кофе провоцирует увеличение давления, но незначительно. При этом употребление напитка связано со сниженным риском развития сердечно-сосудистых осложнений, что гораздо важнее. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор, кардиолог Заурбек Шугушев.

"Кофе действительно вызывает повышение давления, но в очень краткосрочной перспективе", - уточнил врач, добавив, что речь идет об увеличении максимум на 20 миллиметров ртутного столба. При этом доказано, кофе уменьшает риск развития сердечно-сосудистых осложнений.

"А это самый главный момент при высоком давлении. Ведь люди умирают не от высокого давления, а от осложнений, которые оно за собой ведет", - объяснил специалист радио Sputnik.

Кардиолог предупредил о норме в две-три чашки свежемолотого кофе в день. "Если выпить 20 чашек кофе, естественно, ничего хорошего не будет", - отметил он.

Специалист заключил, что все благотворные эффекты бодрящего напитка касаются именно свежемолотого кофе, а не растворимого.