Колумбиец похитил и зарыл в Казани 4 мешка с бриллиантами во время ЧМ по футболу

Чемодан с сертифицированными бриллиантами и украшениями на общую сумму свыше 160 миллионов рублей, принадлежащий одной из российских ювелирных компаний, пропал на территории Казанской ярмарки в июле 2018 года, когда в Казани проходил Чемпионат мира по футболу.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что пропажу обнаружили в аэропорту.

Полицейские Татарстана изучили записи камер видеонаблюдения, биологические следы с места происшествия и установили личность похитителя. Им оказался гражданин Колумбии Валеро Валеро Эдгар Алехандро, который участвовал в упаковке ценного багажа. Его объявили в международный розыск. Задержали его в сентябре 2019 года в Аргентине, в марте 2021 года экстрадировали в Россию и в апреле доставили из Москвы в Татарстан.

Колумбиец признался в краже и сообщил, что драгоценности он закопал в лесополосе одного из районов Казани. Но место тайника он точно указывать не смог, поэтому полицейским пришлось исследовать большой участок местности. В конце концов они нашли четыре мешка с драгоценностями.

В ближайшее время драгоценности передадут законному владельцу.