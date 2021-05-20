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20 мая 2021 г.

Указ главы Республики Коми от 20 мая 2021 года № 65 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 20 мая 2021 г.
Опубликован 20 мая 2021 г.

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми В.Уйба


Приложение к Указу Главы Республики Коми от 20 мая 2021 г. № 65


Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1) в пунктах 11, 16.1, подпункте 31 пункта 19.1 слова "31 мая" заменить словами "30 июня";

2) пункт 20.2 исключить;

3) приложение № 2 к Указу исключить.



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