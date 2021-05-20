Копенгаген получил "резкий ответ" России по Арктике

Российский посол в Копенгагене Владимир Барбин заявил о недопустимости расширения военного присутствия США в Гренландии, что противоречит статусу Арктики, как "зоны низкого напряжения". Об этом российский дипломат рассказал в интервью датскому изданию Berlingske, комментируя ранние заявления министра иностранных дел Гренландии Пеле Броберга о важности присутствия в регионе американского контингента.

"В Арктике нет места НАТО и ее вооружениям", - цитирует РИА Новости фрагменты интервью Барбина.

Российский посол также подчеркнул, что размещение дополнительных сил США в Гренландии будет означает отказ Копенгагена "нести свою долю ответственности за сохранение в Арктике зоны низкого напряжения".

Напомнив о заявлениях западных СМИ о якобы "российской милитаризации" Арктики и о строительстве в регионе военных баз, дипломат указал, что вся эта деятельность осуществляется строго "в пределах государственных границ России".