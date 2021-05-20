Крушение Як-130 в Беларуси попало на видео

Момент крушения самолета Як-130 под Барановичами в Брестской области, Беларусь, попал на видео. Напомним, борт выполнял учебно-тренировочный полет. Оба пилота погибли.

Как сообщил барановичский горисполком, в результате трагедии также пострадал местный житель. Его госпитализировали с переломом предплечья.

По данным пресс-службы минобороны Беларуси, самолет упал вне жилых домов: обнаружив техническую неисправность, пилоты смогли увести его от населенного пункта. В результате некоторые дома и автомобили получили повреждения осколками.

Сейчас на месте происшествия идет расследование. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело.