Постановление губернатора Курганской области от 15 мая 2021 года № 49 "О внесении изменений в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего должностного лица Курганской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) в пункте 17 слова "с 26 апреля 2021 года по 15 мая 2021 года" заменить словами "с 26 апреля 2021 года по 25 мая 2021 года";

2) в пункте 18 слова "с 26 апреля 2021 года по 15 мая 2021 года" заменить словами "с 26 апреля 2021 года по 25 мая 2021 года";

3) в пункте 19 слова "с 26 апреля 2021 года по 15 мая 2021 года" заменить словами "с 26 апреля 2021 года по 25 мая 2021 года".

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.М.Шумков







