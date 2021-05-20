Постановление губернатора Курганской области от 15 мая 2021 года № 49 "О внесении изменений в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего должностного лица Курганской области постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:
1) в пункте 17 слова "с 26 апреля 2021 года по 15 мая 2021 года" заменить словами "с 26 апреля 2021 года по 25 мая 2021 года";
2) в пункте 18 слова "с 26 апреля 2021 года по 15 мая 2021 года" заменить словами "с 26 апреля 2021 года по 25 мая 2021 года";
3) в пункте 19 слова "с 26 апреля 2021 года по 15 мая 2021 года" заменить словами "с 26 апреля 2021 года по 25 мая 2021 года".
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.М.Шумков
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