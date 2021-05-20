Борт главы МИД РФ Сергея Лаврова приземлился почти у самого Полярного круга - в Рейкьявике, где открылось двухдневное заседание Арктического совета. Сразу по прилету российский министр отправился "с корабля на бал" - под своды гигантского концертного зала "Харпа" (что по-исландски значит "арфа") на берегу залива, где его ждал рабочий ужин с коллегами по арктической "восьмерке". Конечно же, главное внимание журналистов, которым пришлось работать в необычных условиях "полукарантина", было приковано к вечерним переговорам Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, ставшим их первым личным контактом с момента прихода в Белый дом администрации Байдена. На дипломатическом счету нашего министра это уже седьмой глава госдепа, с которым Москве приходится выстраивать новые отношения - и снова едва ли не с чистого листа. Как признал Лавров, не каждый раз двусторонняя встреча "на полях" форума становится такой сенсацией и собирает столько народу. И хотя по ее итогам лед между Москвой и Вашингтоном явно не растаял, да и никакого совместного выхода к прессе не последовало, каждый из дипломатов на свой лад выразил сдержанный оптимизм насчет возможного взаимодействия там, где у двух держав еще остались общие интересы. Впрочем, главная интрига - где и когда может состояться российско-американский саммит - так и осталась нераскрытой.

Хотя Сергей Лавров в Исландии не такой уж частый гость, его нынешний визит в эту страну - уже третий. Министр припомнил, что однажды застал здесь полярную ночь. На этот раз Рейкьявик встретил его почти белыми ночами (ближе к полуночи, когда переговоры только завершились, над бухтой было еще светло) и под стать бодрствующим вулканом неподалеку от столицы, который дремал последние шесть тысяч лет, а теперь решил начать живописно извергаться, превратившись в аттракцион для местных смельчаков. Журналисты американского пула, прилетевшие в Исландию с госсекретарем еще 17 мая, успели даже прогуляться к подножию вулкана и в ожидании начала встречи Лаврова и Блинкена с воодушевлением показывали фото с "фейерверками" российским коллегам. Исландцы, которые пока еще держат "карантинную" оборону (островное государство с 300-тысячным населением собирается открыться для туристов только 25 мая), рискнули провести арктический форум "вживую", но с предельно строгими ограничениями. Часть делегаций, включая СМИ, отправляли прямиком сдавать ПЦР-тесты (которые, надо признать, тут у всех берут с викинговой суровостью), а затем помещали в строго обособленные зоны, так что американским и российским репортерам в холле "Харпы" приходилось общаться не только в масках, но и через условную перегородку в виде кадок с цветами.

Впрочем, в переговорной комнате, где встречались Лавров и Блинкен, оба пула стояли бок о бок, хотя и по разные стороны от разделительной линии. Переговоры шефов российской и американской дипломатий начались весьма бодро. Они с улыбкой обменялись традиционным уже "карантинным" приветствием локтями вместо рукопожатия "доковидной эры" и поблагодарили друг друга за согласие сверить часы по всем вопросам двусторонней и международной повестки.

При этом главы МИД России и госдепа США с порога признали: расхождений между Москвой и Вашингтоном сейчас куда больше, чем точек соприкосновения. "Наша позиция простая: готовы обсуждать все без исключения вопросы при понимании, что это обсуждение будет честным, с фактами "на столе" и на взаимоуважительной основе. Законы дипломатии предполагают взаимность, в том числе в том, что касается ответа на какие-то недружественные действия. Самое главное, чтобы мы старались максимально использовать дипломатические возможности", - в который раз озвучил Лавров российский подход к встрече. Блинкен его заверил, что Вашингтон стремится наладить с Москвой "предсказуемые и стабильные отношения", которые "пойдут во благо американскому и российскому народу и всему миру". По его заверениям, в этом и состоит главная цель американской администрации. При этом новый госсекретарь не преминул по старинке заявить, что "Америка будет отвечать на любые агрессивные действия в свой адрес или в адрес своих союзников".

Со своей стороны, Сергей Лавров призвал коллег начать как можно скорее совместно "разгребать завалы", которые достались двум державам в наследство от прежних американских администраций. В Москве напоминают, что давно пора восстановить нормальную работу дипмиссий. Уже под конец протокольной части российский министр пошутил, что американские репортеры ведут себя подозрительно тихо и не выкрикивают по своему обычаю никаких вопросов с места. Те немедленно решили "исправиться" и начали спрашивать что-то про "Северный поток-2", но двери переговорной уже закрылись.

К российским журналистам Сергей Лавров вышел спустя полтора с лишним часа один и уже глубоко за полночь по московскому времени.

- Почему не спите? - снова пошутил глава МИД.

Он признал, что первые переговоры с Блинкеном ему "показались конструктивными". "Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в наших отношениях в предыдущие годы… Почувствовал у Энтони Блинкена и у его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. За нами дело не станет", - заверил глава МИД России. Впрочем, пока Лавров и Блинкен назвали не так много конкретных направлений, где они видят возможности для реального взаимодействия. Среди них - содействие разрядке на Корейском полуострове, политико-дипломатическое урегулирование в Афганистане, где активно работает расширенная "тройка" в составе России, Китая, США и Пакистана, попытка реанимировать международное соглашение по иранской ядерной программе, из которого в одностороннем порядке вышел Вашингтон при Трампе. Конечно же, в Москве считают приоритетом возобновление диалога по вопросам стратегической стабильности. "Это ключевая задача, о решении которой волнуется большинство государств. Это обязанность России и США как крупнейших ядерных держав. Подтвердили наше предложение начать диалог, рассматривая все факторы, влияющие на стратегическую стабильность: ядерные, неядерные, наступательные, оборонительные. Не увидел отказа от такой концепции, но экспертам предстоит над этим еще поработать", - дипломатично заметил глава МИД РФ.

Лавров отметил, что об итогах встречи они с Блинкеном теперь будут докладывать президентам. "Встреча состоялась по итогам телефонной беседы Владимира Путина и Джо Байдена в апреле. Надеюсь, они определят дальнейшие пути общих усилий по исправлению явно нездоровой ситуации в двусторонних отношениях", - заключил глава дипведомства.

Лавров отметил, что об итогах встречи они с Блинкеном теперь будут докладывать президентам

При этом главный вопрос, который интересовал всех, - дала ли Москва добро на российско-американский саммит, он комментировать не стал. "Мы не таможня, чтобы "давать добро", - ответил министр и исчез в белой ночи.