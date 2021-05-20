Лавров: Россия готова к взаимоуважительному диалогу с США

Москва настроена на диалог с Вашингтоном по любым вопросам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном. При этом министр отметил важность взаимного уважения в этом диалоге.

"Наша позиция очень простая: мы готовы обсуждать все без исключения вопросы при понимании, что это обсуждение будет честным, с фактами на столе и, конечно, на взаимоуважительной основе", - передает ТАСС слова российского министра.

Лавров отметил совпадение интересов обеих стран по некоторым позициям и призвал Вашингтон к сотрудничеству там, "где мы можем извлечь позитивный результат".

"Если я правильно понимаю общение наших президентов, которые имели пару телефонных разговоров, они согласны в том, что мы должны сотрудничать в тех вопросах, где наши интересы совпадают и где мы можем извлечь позитивный результат, - подчеркнул он. - Будь то по конфликтным ситуациям, но самое главное - по проблемам стратегической стабильности".

От этого, по мнению российского министра, во многом "зависит общая обстановка в мире".

Напомним, что встреча Лаврова и Блинкена проходит на полях министерской встречи Арктического совета в Рейкьявике.