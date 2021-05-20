Лавров: Россия готова "разгрести завалы" в отношениях с США

В Рейкьявике "на полях" министерского заседания Арктического совета начались двусторонние переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Это их первая личная встреча после прихода в Белый дом новой администрации.

Шефы дипломатий с улыбкой вошли в переговорную комнату, где их ждали российские и американские журналисты, отделенные друг от друга весьма условной ленточкой, и вместо традиционного рукопожатия поприветствовали друг друга "по-карантинному" - локтями.

Открывая встречу, Блинкен заверил коллегу, что Вашингтон стремится наладить с Россией "предсказуемые и стабильные отношения", которые "пойдут во благо американскому, российскому народу и всему миру" - тем более что у двух стран есть немало общих интересов. "Если лидеры России и Соединенных Штатов смогут работать вместе в духе сотрудничества, то наши народы, мир окажутся в большей безопасности, к чему мы и стремимся", - заявил американец.

При этом госсекретарь США, недавно дебютировавший в этой роли (в администрации Обамы дипломат был заместителем главы госдепа), не преминул заявить, что "Америка ответит на любые агрессивные действия в свой адрес или в адрес своих союзников". Впрочем, это было самое жесткое из заявлений господина Блинкена.

В свою очередь, Сергей Лавров подтвердил, что Россия готова "разгрести завалы", которые достались двум странам в наследство от предыдущих администраций США, прежде всего - в том, что касается работы дипмиссий. По словам российского министра, он также намерен обсудить с американским коллегой ситуацию в Афганистане, на Корейском полуострове и вокруг иранской ядерной программы. Российский министр также отметил, что двусторонние встречи "на полях" не часто вызывают такой интерес СМИ.