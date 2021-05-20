Лавров: Россию беспокоит активность НАТО у ее северных границ

Новости

Лавров второй раз за сутки пообщался с Блинкеном 16:46
Вышел трейлер фильма Квентина Дюпье про огромную муху "Жвалы" 16:33
Шайба Капризова вошла в десятку лучших по итогам "регулярки" НХЛ 16:29
Уролог Минздрава дал советы по зачатию ребенка переболевшим COVID-19 16:28
Warner Bros. выпустит отдельный фильм про Бэтгерл 16:21
В Москве задержан еще один высокопоставленный сотрудник Минпромторга 16:18
Forbes подсчитал потери криптомиллиардеров из-за обвала биткоина 16:14
Колумбиец похитил и зарыл в Казани 4 мешка с бриллиантами во время ЧМ по футболу 16:09
"Спутник Лайт" зарегистрировали в Никарагуа 16:04
Ректор ГИТИСа: Артистов музыкального театра теперь будут учить пять лет 16:02
Минобороны создаст портал с документами о всех войнах России 15:57
Заведующим отделения уральской больницы стал врач из Судана 15:54
Хуснуллин: Инвестпроекты создадут более 23 тысяч рабочих мест 15:51
Около 10 тысяч коммунальных аварий произошло за отопительный сезон 15:42
В ВОЗ оценили Московский онкологический форум 15:34
Денис Проценко: В руках пациента самый важный инструмент успешного лечения - ранняя диагностика 15:25
Собянин: Ситуация с коронавирусом остается сложной, но не драматичной 15:22
Путин обещал "выбить зубы" тем, кто угрожает России 15:21
В Челябинской области разрешили посещение выпускных в детских садах 15:21
Путин осудил "промывание мозгов" молодежи 15:05
"Газпром": "Северный поток-2" обеспечит нужный спрос на газ в Европе 15:00
СБ Украины объявила в розыск депутата Рады Тараса Козака 14:59
Мадрид подарит ваучеры на 600 евро всем испанским туристам 14:50
Совет ЕС одобрил въезд вакцинированным иностранным туристам 14:48
Росгидромет оценил изменения климата за прошлый год 14:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
20.05.2021 15:28
Рубрика: Власть

Лавров: Россию беспокоит активность НАТО у ее северных границ

Текст: Екатерина Забродина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с исландским коллегой Тором Тордарсоном выразил озабоченность активизацией НАТО у северных рубежей РФ, в том числе в рамках стратегии "постоянного ротационного присутствия".
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

По словам главы МИД РФ, он собирается поднять этот вопрос на переговорах с коллегой из Норвегии, которая в последнее время меняет законодательство так, чтобы иметь возможность размещать на своей территории военную инфраструктуру третьих стран. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил российскому министру, что американцы обсуждают планы по развертыванию дополнительных сил в Польше, что стало бы прямым нарушением основополагающего акта между Россией и НАТО 1997 года.

Фото: Екатерина Забродина/РГ
Сергею Лаврову подарили в Рейкьявике молоток

Кроме того, с 2014 года по инициативе стран Запада заморожены встречи начальников генштабов Вооруженных сил государств, входящих в Арктический совет, напомнил Лавров. А ведь прежний формат вовсе не означал милитаризации повестки, но позволял военным обсуждать важнейшие практические вопросы по безопасности судоходства, спасательным операциям и предотвращению разливов нефти.

По словам Лаврова, Москва со своей стороны по-прежнему готова к возобновлению диалога - если не на столь высоком уровне, то хотя бы на уровне военных экспертов. Глава МИД РФ также обратил внимание, что недавно подобный круглый стол прошел с участием представителей приарктических стран и четырех натовских внерегиональных игроков: Франции, Германии, Британии и Нидерландов.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Норвегия В мире Европа Исландия В мире США Правительство МИД Международные организации НАТО

Главное сегодня

Путин поручил дипломатам защищать советские мемориалы за рубежом
Кабмин предложил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок
Минобороны создаст портал с документами о всех войнах России
Лавров: Россию беспокоит активность НАТО у ее северных границ
В Кремле сообщили о подготовке гипотетической встречи Путина с Зеленским
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы