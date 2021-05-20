Лавров: Россию беспокоит активность НАТО у ее северных границ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с исландским коллегой Тором Тордарсоном выразил озабоченность активизацией НАТО у северных рубежей РФ, в том числе в рамках стратегии "постоянного ротационного присутствия".

По словам главы МИД РФ, он собирается поднять этот вопрос на переговорах с коллегой из Норвегии, которая в последнее время меняет законодательство так, чтобы иметь возможность размещать на своей территории военную инфраструктуру третьих стран. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил российскому министру, что американцы обсуждают планы по развертыванию дополнительных сил в Польше, что стало бы прямым нарушением основополагающего акта между Россией и НАТО 1997 года.

Кроме того, с 2014 года по инициативе стран Запада заморожены встречи начальников генштабов Вооруженных сил государств, входящих в Арктический совет, напомнил Лавров. А ведь прежний формат вовсе не означал милитаризации повестки, но позволял военным обсуждать важнейшие практические вопросы по безопасности судоходства, спасательным операциям и предотвращению разливов нефти.

По словам Лаврова, Москва со своей стороны по-прежнему готова к возобновлению диалога - если не на столь высоком уровне, то хотя бы на уровне военных экспертов. Глава МИД РФ также обратил внимание, что недавно подобный круглый стол прошел с участием представителей приарктических стран и четырех натовских внерегиональных игроков: Франции, Германии, Британии и Нидерландов.