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20.05.2021 16:46
Рубрика: Власть

Лавров второй раз за сутки пообщался с Блинкеном

Текст: Екатерина Забродина (Рейкьявик )

Глава российского МИД Сергей Лавров второй раз за последние сутки пообщался с госсекретарем США Энтони Блинкеном "на полях" заседания Арктического совета в Рейкьявике. На этот раз речь шла не о запланированной встрече, но о кратком общении дипломатов "на ногах".

Фото: ТАСС
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Фото Лаврова и Блинкена, о чем-то оживленно беседующих, опубликовала у себя в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "На арктических полях", - подписала она снимок. В четверг оба дипломата приняли участие в министерской сессии Арктического совета, и в своем выступлении глава госдепа пожелал удачи России, к которой на два года перешло председательство в этом региональном форуме. Примечательно, что по сравнению с заседанием двухлетней давности в финском городе Рованиеми нынешняя встреча министров получилась куда менее политизированной. Предыдущий госсекретарь США Майк Помпео на площадке Арктического совета не упустил возможности обвинить Россию в "агрессии", зато на этот раз участники воздерживались от конфронтационных заявлений.

Между тем в эти минуты началась двусторонняя встреча Сергея Лаврова с исландским коллегой Тором Тордарсоном в формате рабочего обеда. Ранее у российского министра состоялись переговоры с главами МИД Канады Марком Гарно, Норвегии Ине Эриксен Сёрейде и Финляндии Пеккой Хаависто, а также Швеции Анн Линде.

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