Лукашенко поставил перспективные задачи перед руководством Минска

Местная власть должна опережать запросы населения или оперативно на них реагировать, а если существуют негативные моменты, то заблаговременно их предупреждать. Такую задачу поставил в четверг, 20 мая, президент республики Беларусь Александр Лукашенко перед участниками совещания по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития Минска.

Президент дал понять, что его отношение "к столице и организации управления ею традиционно несколько отличается от подходов к другим городам и районам страны". Прежде всего, по тому, уточнил он, что все "процессы в Минске протекают намного быстрее (да и чувствуются они острее), чем где бы то ни было". Время и ситуация, по словам президента, "которая складывается вокруг нас, прежде всего не дает оснований для расслаблений. Особенно в Минске, только в Минске! Все эти события последнего времени - это Минск", - акцентировал свою позицию белорусский лидер.

В этой связи он поинтересовался состоянием экономики и социальной сферы города и, обращаясь к главам администрации, подчеркнул, что они обязаны уделять повышенное внимание коллективам республиканского подчинения, расположенных в столице. "Там работают минчане. Поэтому вы должны были найти способ координации своей работы с республиканскими органами управления по этим и другим предприятиям", - подчеркнул глава государства. Он сообщил, в частности, что по итогам четырех месяцев этого года экономика города вышла на небольшой рост. Сложилась и неплохая средняя заработная плата - в марте она составила почти две тысячи белорусских рублей.

В то же время, говоря о перспективном развитии столицы, Лукашенко выразил обеспокоенность о чрезмерном ее росте. Он обратил внимание, что в городе уже превышена планка в 2 млн жителей. "Нельзя растягивать Минск, он не резиновый. Мы делаем хуже и для будущих жильцов, которые сюда приезжают. Вы видите, что уже появились пробки на дорогах, но вы не видите, какую загазованность они создают. Поэтому нельзя такими темпами застраивать Минск", - подчеркнул белорусский лидер, предупредив, что для столицы это "не та тенденция, которую хотелось бы закреплять."

Еще один вопрос, который обозначил президент, касался настроений горожан. "Что людей волнует больше всего? Что мы можем предпринять, чтобы не давать почвы для того, чтобы в очередной раз раскачивать ситуацию в стране? Это немаловажный вопрос", - резонно заметил он.

Излагая свою позицию по данной теме, Лукашенко указал на необходимость того, чтобы "в обществе преобладали конструктивные силы, которые нацелены на реализацию государственной политики в полном объеме". Он также ориентировал всех участников совещания на откровенный, принципиальный и, самое главное, эффективный разговор: "Чтобы после сегодняшней встречи от этого был серьезный результат", - резюмировал президент.