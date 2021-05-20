Лукашенко: Причиной крушения самолета в Барановичах стал отказ всех систем управления

В ходе учебного полета у потерпевшего крушение накануне в Барановичах военного самолета Як-130 практически мгновенно друг за другом отказали различные уровни системы управления. Об этом сообщил Александр Лукашенко 20 мая, выступая на совещании перед главами столичной администрации.

Как уже сообщалось, в среду при падении самолета погибли два летчика - майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко. Президент Беларуси выразил глубокое соболезнование семьям погибших героев."Сегодня уже понятно, что это действительно люди, совершившие подвиг", - отметил глава государства.

Он рассказал, что в ходе учебного полета летчики смогли отвести самолет от еще большей беды и увести его на единственный свободный участок земли между жилыми домами. "Пилоты не катапультировались. Как показывают черные ящики, они боролись до конца. Просто одного из них выбросило катапультой во время удара о землю. Они боролись до конца, понимая, что у них и времени не было. И понимали, что беда будет, если самолет упадет на жилые кварталы. Погибли два просто героических человека", - сказал Лукашенко.

Он поблагодарил граждан Беларуси, которые высказали соболезнования семьям героев. Президент попросил госсекретаря Совета безопасности, чтобы оказали семьям всяческую поддержку. Обращаясь к председателю верхней палаты парламента, глава государства еще раз обратил внимание, чтобы "семьи не оказались обиженными в этой ситуации. Поддерживать семьи, особенно детишек, нужно".

К сожалению, констатировал Лукашенко, в стране нашлись люди, которые проявили жестокосердие в трагической ситуации. "Их иначе как мерзавцами не назовешь, - сказал он. - Вчера средства массовой информации озвучили некоторых из них. Постились они, как обычно, на своих этих страницах. Я попрошу: передайте председателю КГБ - подключитесь и по максимуму установите этих мерзавцев и доложите. Вы поймите, если случится не дай бог беда в стране, говоря языком прошедшей Великой Отечественной войны, это - будущие полицаи, которые будут жечь, убивать, не жалея никого. Мы их должны знать в лицо. Я говорю это откровенно, чтобы в нашем обществе понимали - это мерзавцы".