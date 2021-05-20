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20.05.2021 14:50
Рубрика: В мире

Мадрид подарит ваучеры на 600 евро всем испанским туристам

Текст: Юрий Когалов

С приближением туристического сезона власти стран, регионов и отдельных городов пытаются придумать, как завлечь к себе гостей. Большинство европейцев предпочитают отдыхать на море, а уж после всех ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, убедить кого-либо в свой отпуск выбрать иное направление - дело довольно сложное. Власти Мадридского региона решили пойти путем предоставления финансовой выгоды. Каждому испанцу, который решит во второй половине этого года побывать в столице, они обещают выдать ваучеры на сумму до 600 евро, чтобы компенсировать до 50% стоимости проживания и культурной программы в городе.

Фото: iStock
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С помощью этих ваучеров можно будет оплатить часть расходов на гостиницу, экскурсии с гидом, спортивные мероприятия, оздоровительные услуги и даже рестораны. Примечательно, что их можно запрашивать неоднократно, но не чаще, чем раз в месяц.

Власти региона надеются, что с помощью таких мер удастся не только повысить туристическую привлекательность Мадрида, но и поддержать множество малых и средних предприятий, именно они предоставляют большинство услуг.

Как напоминает газета ABC, испанская столица хорошо подходит для проведения конгрессов, крупных мероприятий, простым же туристам там не слишком интересно, они приезжают всего на несколько дней. В среднем расходы на одного путешественника, останавливающегося в городе на две ночи, составляют 280 евро. Глава региона Исабель Диас Аюсо поставила перед собой задачу добиться повышения этой суммы до 375 евро и чтобы туристы в среднем проводили Мадриде и его окрестностях две с половиной ночи. Впрочем, только национальные туристы не помогут достичь этой цели, а потому регион намерен привлекать и иностранцев, в первую очередь - из стран Азии.

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