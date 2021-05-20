Матвиенко дала напутствие молодым политикам перед выборами в Госдуму

Начинающим политикам надо с самого начала привыкать уважительно относиться к оппонентам и уделять большое внимание общению с избирателями. Такие советы дала спикер Совфеда Валентина Матвиенко членам палаты молодых законодателей при СФ.

"В сентябре состоятся выборы депутатов Госдумы, в ряде регионов пройдут выборы губернаторов, депутатов законодательных собраний​​​. Многие из вас планируют участвовать в избирательных кампаниях", - обратилась она к участникам заседания. Глава верхней палаты призвала их "вести конкурентную борьбу честно, прозрачно, в строгом соответствии с нормами закона, политической этики, уважая своих оппонентов, избегая пустословия и ни чем не обеспеченного популизма".

"Все, кто собрались на выборы, должны получить этот опыт - встретиться глаза в глаза с людьми, послушать их, поучаствовать", - продолжила спикер. "Ну какой это политик, если он никогда не участвовал в выборах? Конечно, хочется победить, но даже если не получится, вы обретете интересный опыт. Не стесняйтесь, не бойтесь, идите, это все равно хорошая школа", - добавила она.

Матвиенко также отметила, что очень многое в будущей политической карьере зависит от первых шагов, и напомнила молодым законодателям русскую поговорку "береги честь смолоду".