Матвиенко: Лишать надбавки к пенсии работающих летом детей - глупость

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что надо как можно скорее принять законопроект, который позволит сохранить надбавку к пенсии подросткам, которые получают пособия по инвалидности или по потере кормильца. Сейчас их лишают доплаты в случае устройства на работу в летнее время.

В ходе заседания палаты молодых законодателей при Совфеде эту тему подняла Екатерина Стенякина - глава комитета по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму заксобрания Ростовской области. По ее словам, во многих регионах действуют программы по временному трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Они работают по четыре часа в день, например, в сфере благоустройства, и получают небольшие деньги - по 5-6 тысяч рублей в месяц. "Но инвалиды и те, кто получает пенсию по потере кормильца, как только идут работать, сразу же теряют социальную доплату к пенсии, которая положена им государством. И эта доплата зачастую гораздо больше, чем сумма, которую ребенок получает за свой труд", - подчеркнула парламентарий.

Такой порядок не только лишает возможности легального заработка детей, которые в нем очень нуждаются, но и способствует развитию в их среде социального иждивенчества, подчеркнула Екатерина Стенякина. Этим летом, добавила она, надбавку к пенсии могут потерять около миллиона подростков. При этом суды уже установили, что такая форма занятости для молодых россиян - это не полноценная работа, а трудовая адаптация, которая позволяет им научиться взаимодействовать с работодателем и получить другие полезные в будущем навыки.

"Ну, конечно, глупость, что и говорить. Пособие-то небольшое. Если подросток хочет заработать дополнительно и что-то себе купить, но его лишают этого пособия, просто дурь какая-то, извиняюсь, надо ее исправлять и быстро", - ответила Валентина Матвиенко.

По словам Стенякиной, молодые законодатели совместно с комитетом Совета Федерации по социальной политике подготовили законопроект, который позволит подросткам сохранить доплату к пенсии, если они работают в летний период по направлению центра занятости.

"Давайте ваш проект закона. Все мы, здесь сидящие, будем его сопровождать, чтобы он был принят как можно скорее", - сказала председатель СФ.

Как рассказала "Российской газете" глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко, парламентарии планируют доработать законопроект в течение лета и внести его в Госдуму в осеннюю сессию.