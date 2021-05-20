МИД обозначил критерий для недружественных государств

Отношение к советским мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне, может стать одним из критериев для включения того или иного государства в список недружественных России, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

На заседании оргкомитета "Победа" дипломат отметил, что МИД считает возможным рассмотреть отношение иностранных государств к российскому, советскому мемориальному наследию и исторической памяти в качестве одного из критериев для их включения в перечень недружественных.

В МИД уточнили, что оснований для расширения списка недружественных стран пока нет. Но Москва будет решительно отвечать на любые провокации.

Российский оргкомитет "Победа" является совещательным и консультативным органом при президенте РФ, образованным для работы с ветеранами и патриотического воспитания граждан.