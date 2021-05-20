МИД РФ: Зеленский не оправдал надежд на улучшение отношений РФ и Украины

С приходом к власти Владимира Зеленского надежды на улучшение отношений России и Украины не оправдались. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Конечно, надежды на то, что отношения наши с приходом нового президента Украины улучшатся, к сожалению, не оправдались", - цитирует Руденко ТАСС.

По его словам, даже по ключевому вопросу урегулирования в Донбассе позиция Украины стала жестче, имели место попытки переписать Минские соглашения.

"Ну а в целом факт последнего обострения ситуации в Донбассе в прошлом месяце говорит о том, видимо, вариант силового решения проблемы, он пока остается, скажем так, в папке у украинского президента или на столе у украинского президента", - заключил Руденко.