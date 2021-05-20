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20.05.2021 14:05
Рубрика: Экономика

Минцифры подвело итоги работы цифрового профиля на портале Госуслуг

Текст: Иван Черноусов
За год существования цифрового профиля гражданина на портале Госуслуг было дано 3,5 млн согласий на предоставление тех или иных сведений банкам и страховым организациям. Максимальное количество выданных согласий достигало 30 тысяч в сутки, сообщает Минцифры.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сервис является совокупностью всех данных о гражданине, которые имеются в распоряжении государственных органов и государственных информационных систем, а также совокупностью технических средств, которые позволяют управлять этими данными, в первую очередь, самому гражданину.

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В ноябре 2020 года правовые основания для интеграции с сервисом также получили небанковские кредитные организации, операторы финансовых платформ и микрофинансовые организации. Несколько участников рынка находятся в процессе интеграции с сервисом, многие сообщили о своих планах по подключению к нему в ближайшей или среднесрочной перспективе.

В мае 2020 года в рамках цифрового профиля был реализован сервис, позволяющий гражданам через личный кабинет на Госуслугах дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги и сервисы полностью в цифровом виде без посещения офисов. Речь идет о сведениях из баз данных ФНС, Росреестра, МВД, ПФР и других.

"Цифровой профиль на Госуслугах - это удобный формат взаимодействия граждан и бизнеса на базе защищенной государственной платформы, реализованной с учетом необходимых мер безопасности. Для бизнеса - это, прежде всего, возможность встраивать данный сервис в свои цифровые сквозные сценарии оказания услуг. Для граждан - выразить согласие на передачу цифровых документов из государственных источников коммерческим организациям для получения услуг. Крайне важно, что получить такую информацию можно только с согласия гражданина, которое хранится в едином реестре цифровых согласий", - сообщил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

Фото: Getty Images
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В будущем проект будет расширен на все кредитные и микрофинансовые организации, а также дополнен новыми сведениями. Список доступных сведений постоянно расширяется. Так, в марте 2021 года на портале Госуслуг через цифровой профиль гражданина реализован механизм передачи справки 2-НДФЛ в банки при оформлении кредитов. После получения согласия от гражданина на предоставление данных справка автоматически направляется в банк, а в личном кабинете пользователя Госуслуг фиксируется информация, когда и кому было дано согласование.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минцифры Государственные интернет-услуги

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