Минэкономразвития предлагает запретить возвратный лизинг жилья

Запретить возвратный лизинг жилья предлагает Минэкономразвития. Для других объектов - например, автомобилей - может быть введена процедура оценки. Регулирование лизинговой деятельности обсуждалось Минэкономразвития с участниками рынка.

Развитие лизинговой отрасли могло бы курировать Минэкономразвития, а за Центральным банком могут быть закреплены контрольно-надзорные функции, считает директор департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития ведомства Александр Киревнин.

Сейчас процедура возвратного лизинга нередко используется в фактически мошеннических схемах, отмечает член Экспертного совета по небанковским финансово-кредитным организациям при Комитете Госдумы по финансовому рынку Елена Калиничева. Владельцы жилья получают займы, оформив договор возвратного лизинга, однако в итоге зачастую теряют квартиры. При этом все документы оформлены по закону, так что и суды, и правоохранительные органы встают на защиту прав лизинговых компаний.

Между тем руководитель юридической дирекции "Балтийский лизинг" Сергей Громов отметил, что введение административных барьеров для честного бизнеса не поможет бороться с теневым бизнесом. Для борьбы с мошенничеством нужна, по его мнению, готовность правоохранительных органов реагировать на очевидные хищения как на преступления с привлечением виновных к уголовной ответственности.