Минэкономразвития зафиксировало стабилизацию цен

"Такого еще не было, чтобы мы вторую полную неделю имели такие параметры, то есть ситуация стабилизируется", - отметил он.

Но если брать в годовом выражении, продолжает глава МЭР, то не исключен рост потребительских цен. Это связано с низкой базой 2020 года, когда инфляция была заморожена.

Решетников также сообщил, что Минсельхоз, Минпромторг и Минэкономразвития будут прогнозировать цены на товары и услуги на 8 недель вперед.

"Двузначных мощных всплесков инфляции, которые были с начала года по сахару, растительному маслу, крупам и другим продуктам питания, возможно, до конца года мы уже и не увидим, - рассказывает "РГ" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade. - Но поскольку правительство будет перенастраивать взаимоотношения с поставщиками, убирая договоренности по ценовым потолкам и заменяя их системой ограничивающих экспорт квот и субсидий производителям, то есть сугубо рыночными долгосрочными механизмами, то эта ситуация все еще способна приводить к сравнительно небольшим всплескам стоимости отдельных групп аграрной продукции в пределах 5-7 процентов".

В последующем, по словам эксперта, вероятен выход на стабилизацию цен по большей части товарного ассортимента. Это станет возможным благодаря именно этим механизмам и достижению насыщения, баланса внутреннего рынка.