Минфин РФ разместил самый "длинный" в истории выпуск еврооблигаций

Российский Минфин объявил о размещении в четверг российских суверенных еврооблигаций, номинированных в евро.

Размещены были два выпуска: дополнительный с погашением в 2027 году на 500 млн евро и новый на 1 млрд евро с погашением в 2036 году, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Доходности к погашению евробондов составили 1,37% и 2,65% годовых соответственно. По словам Силуанова, удалось существенно "удлинить" суверенную кривую в евро, разместив наиболее длинный в истории размещений в евро новый 15-летний выпуск. До сегодняшнего дня самым долгосрочным был 12-летний выпуск, размещенный в 2020 году.

"Во-вторых, размещение дополнительного выпуска еврооблигаций с погашением в 2027 году позволило увеличить объем данного выпуска в обращении, что повысит его ликвидность", - добавил министр.

Силуанов подчеркнул, что в ходе размещения наблюдалась существенная "переподписка", а совокупный спрос на долговые бумаги превысил 2 млрд евро.

"Несмотря на расширение в текущем году антироссийских санкций, международные инвесторы по-прежнему проявляют достаточный интерес к вложениям в российские долговые инструменты", - подытожил Силуанов.

Во вторник Минфин сообщил, что банками-агентами для размещения российских евробондов в этом году выбраны ВТБ Капитал плс (VTB Capital plc), "Газпромбанк" (АО) и АО "Сбербанк КИБ".

Россия привлекает внешние заимствования через суверенные еврооблигации (евробонды). Летом 2019 года США запретили американским инвесторам покупать такие бумаги. Это фактически отрезало возможность для размещения евробондов в долларах США, поэтому внешние заимствования в 2020 году производились в евро (это были два транша общим объемом 2 млрд евро при спросе покупателей в 2,8 млрд).

Силуанов подтверждал планы выйти на внешние рынки капитала в евро еще в середине апреля, когда США ввели санкции на покупку первичного российского госдолга. На вторичный долговой рынок санкции США не распространились.