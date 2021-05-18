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18.05.2021 12:26
Рубрика: Экономика

Минфин назвал организаторов размещения российских еврооблигаций

Текст: Роман Маркелов
Минфин выбрал банки, которые будут организаторами размещения российских еврооблигаций на международном рынке капитала в 2021 году. Об этом говорится в сообщении министерства.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

По итогам рассмотрения поступивших предложений Минфин решил отобрать в качестве банков-агентов для размещения российских евробондов ВТБ Капитал плс (VTB Capital plc), "Газпромбанк" (АО) и АО "Сбербанк КИБ", отмечается в релизе ведомства.

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На прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин сохраняет планы по размещению еврооблигаций в 2021 году. "Я думаю, что интерес к еврооблигациям также будет сохранен и мы также в этом году выполним наши задания по привлечению внешнего финансирования дефицита бюджета", - отмечал он (цитата по ТАСС).

Те же планы по привлечению недолларовых заимствований Силуанов подтверждал и в середине апреля, когда США ввели санкции на покупку российского госдолга. Так, американским финансовым институтам стало запрещено участвовать на первичном рынке рублевых или валютных облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Минфином РФ. На вторичный долговой рынок санкции не распространились.

Россия привлекает внешние заимствования через суверенные еврооблигации (евробонды). Летом 2019 года США запретила американских инвесторам покупать такие бумаги. Это фактически отрезало возможность для размещения евробондов в долларах США, поэтому внешние заимствования в 2020 году производились в евро (это были два транша общим объемом 2 млрд евро при спросе покупателей в 2,8 млрд).

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