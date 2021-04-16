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16.04.2021 20:52
Рубрика: Экономика

Силуанов рассказал о займах в евро после санкций США

Текст: Роман Маркелов
Россия в 2021 году не откажется от предыдущих планов по заимствованиям на внешнем рынке. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24".
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

"Что касается внешних рынков, я уверен, что мы в этом году сможем также выйти на внешние рынки. Это будут, естественно, недолларовые заимствования, скорее всего, мы будем заимствовать в евро, как и в прошлом году. Посмотрим, будем искать соответствующее "окно" возможностей", - рассказал министр финансов (цитата по "Интерфаксу").

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Лавров озвучил ответные меры на санкции США

Россия привлекает внешние заимствования через суверенные еврооблигации (евробонды). Летом 2019 года США запретила американских инвесторам покупать такие бумаги. Это фактически отрезало возможность для размещения евробондов в долларах США, поэтому внешние заимствования в 2020 году производились в евро (это были два транша общим объемом 2 млрд евро при спросе покупателей в 2,8 млрд).

Также Силуанов отметил, что после объявленных в четверг новых санкций США против России российский финансовый рынок уже отыграл возникшую сначала волатильность, и позиции рубля и отечественных ценных бумаг вернулись к "досанкционным" уровням.

В четверг президент США Джозеф Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Они направлены в сумме против 32 организаций и физлиц. Кроме того, Вашингтон высылает десять сотрудников российской дипмиссии. Наконец, федеральное казначейство США издало директиву, запрещающую американским финансовым институтам участвовать на первичном рынке рублевых или валютных облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Минфином РФ. Эта директива дает правительству США право расширять санкции в отношении российского госдолга. Покупки российского госдолга американскими инвесторами на вторичном рынке не ограничиваются.

Минфин и Банк России будут пристально следить за развитием ситуации на отечественном финансовом рынке, заявлял тогда Силуанов. Министр отмечал, что в структуре держателей ОФЗ превалируют отечественные инвесторы (более 80%), а приверженность благоразумной финансовой политике делает российские долговые обязательства одними из самых надежных и низкорискованных в мире.

В пятницу стало известно об ответных мерах России на введенные США санкции. В частности, на основе взаимности последует высылка сотрудников дипмиссий США, ограничится практика задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии Госдепа для обеспечения функционирования диппредставительств, а также прекратится действие двустороннего Меморандума 1992 года "О понимании в отношении "открытой суши".

Экономика ВЭД Экономика Макроэкономика Правительство Минфин Россия и США

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