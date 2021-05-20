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20.05.2021 15:57
Рубрика: Власть

Минобороны создаст портал с документами о всех войнах России

Текст: Александр Степанов

Интернет-портал, где будут размещены документы о военных действиях, в которых когда-либо принимала участие Россия, будет создан Министерством обороны РФ до конца 2023 года. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, выступая на заседании Российского организационного комитета "Победа".

Фото: Алексей Ерешко/ РИА Новости
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По его словам, этот портал называется "Память народа. Лента военной истории Отечества".

Военным ведомством осуществляется централизованный учет воинских захоронений. Министр уточнил, что сейчас их число составляет 43 866, в них погребено более 8,6 млн человек, на территории России захоронено 4,5 млн человек. Шойгу отметил, что сегодня в России зарегистрировано 1 593 поисковых отряда, в которых состоит более 48 тыс. человек.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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