"До конца 2023 года будет создан интернет-портал, объединяющий документы о военных действиях, в которых когда-либо принимала участие Россия. Он называется "Память народа. Лента военной истории Отечества", - сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он рассказал, как его ведомство ведет централизованный учет воинских захоронений. Сейчас их 43 тысячи 866. Там погребены более 8 миллионов 600 тысяч человек. Из них на территории РФ - четыре с половиной миллиона.

Среди останков советских солдат, погребенных зарубежом, идентифицирована 861 тысяча. Имена более чем 3 млн наших воинов, захороненых за пределами Отечества, все еще неизвестны.

Чтобы их установить, минобороны проводит большую работу совместно с МИД России. "Россией заключены межправительственные соглашения о взаимном содержании воинских захоронений с 16 иностранными государствами. При их реализации с половиной из этих стран регулярно проводятся заседания смешанных межправительственных комиссий", - сообщил Сергей Шойгу.