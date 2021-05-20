Минпромторг утвердил первые контракты на условиях СПИК 2.0

Три промышленных предприятия из Чувашии, Тверской и Саратовской областей первыми получили право заключить специальные инвестиционные контракты на условиях СПИК 2.0. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Соответствующее решение приняла межведомственная комиссия по заключению, изменению и расторжению специальных инвестиционных контрактов под председательством первого замминистра промышленности и торговли Василия Осьмакова. По его словам, в ведомстве ожидают появления локализованной серийной продукции в приоритетных отраслях, которая будет не только способствовать импортозамещению, но и иметь экспортный потенциал.

Отобранные на конкурсной основе предприятия специализируются разработке и внедрении технологии производства сельскохозяйственных тракторов с мощностью двигателя 40-90 лошадиных сил, а также конических подшипников кассетного типа с телами качения повышенного ресурса.

Предполагается, что одобренные специальные контракты приведут к расширению существующих производств, организации новых производственных площадок и созданию новых рабочих мест.