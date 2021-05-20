Минпросвещения и ЦИК подписали соглашение

Министр просвещения Сергей Кравцов и Председатель ЦИК России Элла Памфилова подписали соглашение, которое позволит провести выборы так, чтобы образовательные программы в школах не пострадали.

- Учебный год, который в нашей стране традиционно начинается 1 сентября, начнется, как обычно, в День знаний, - сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. - Все школы в этот день распахнут свои двери. Никаких планов переносить учебный год у нас нет.

Министр подчеркнул, что данное соглашение позволит выстроить работу так, чтобы избирательный и образовательный процессы были полностью разведены.

Элла Памфилова напомнила, что почти 50 тысяч избирательных участков располагаются на территории образовательных учреждений. На особом контроле - вопрос соблюдения мер эпидемиологической безопасности, которые рекомендованы Роспотребнадзором, как до, так и после проведения выборов: дезинфекция помещений, проветривание, влажная уборка и иные меры.

- Предусмотрены разные варианты взаимодействия, которые учитывают в том числе возможность голосования в течение нескольких дней. Документ также предусматривает взаимный обмен информацией, информирование участников образовательного процесса о предстоящем голосовании, выработку совместных с Роспотребнадзором решений, обеспечивающих безопасность, - отметила Элла Памфилова.

- Образовательный процесс будет реализован в полном объеме. В этой связи мы совместно с Рособрнадзором доведем до регионов всю информацию и проконтролируем, чтобы образовательные программы не пострадали. Локальные коррективы расписания не повлияют на полноту знаний, получаемых школьниками, - добавил Сергей Кравцов.