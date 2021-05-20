Минск и Москва развивают сотрудничество по всем ключевым направлениям

Искреннее удовлетворение дружественными связями в рамках Союзного государства выразил глава кабинета министров Беларуси Роман Головченко на встрече 20 мая с послом России в РБ Евгением Лукьяновым.

Признав, что оба государства успешно развивают сотрудничество по всем ключевым направлениям, белорусский премьер, информирует БЕЛТА, выразил особое удовлетворение, что дипломатическую миссию в Минске возглавляет "такой подготовленный и опытный дипломат, государственный деятель".

Обращаясь к своему визави, Головченко констатировал, что российский посол прибыл в период, когда в республике идет очень активное двустороннее взаимодействие. "Мы с моим коллегой - председателем правительства России - активно работаем над документами по углублению экономической интеграции наших стран, созданию условий для субъектов хозяйствования, которые бы позволили нам развиваться скоординированно, использовать преимущества друг друга". И роль послов в этом очень важна, подчеркнул Головченко.

Он напомнил, что в этом году предстоят такие важные мероприятия, как Форум регионов Беларуси и России, заседания Высшего госсовета Союзного государства и Совета министров СГ. "Вы очень быстро и глубоко погрузитесь в нашу двустороннюю повестку и будете активно и конструктивно с нами взаимодействовать", - выразил уверенность глава правительства.

Российский дипломат, в свою очередь, сделал акцент на необходимости добиваться в двустороннем взаимодействии синергетического эффекта от четко скоординированных усилий разных инстанций и компетенций. "В мире трудно найти аналоги тому качеству двусторонних отношений, которое существует между нашими странами. В этом огромная заслуга как руководителей наших государств, так и министерств и ведомств с обеих сторон, дипломатических миссий", - подчеркнул Евгений Лукьянов.