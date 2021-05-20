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20.05.2021 14:24
Рубрика: Власть

Мишустин: Москва готова помочь Баку наладить производство "Спутника V"

Текст: Татьяна Замахина
Россия готова налаживать с Азербайджаном взаимодействие в производстве вакцин от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на встрече в Москве со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым. Среди обсужденных тем также ситуация в Нагорном Карабахе.

Мишустин обратил внимание на то, что это первый официальный визит его коллеги в Россию на посту премьера. Россия, заверил он, дорожит многолетними партнерскими отношениями с Азербайджаном и считает необходимым выводить их на новый уровень.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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"В 2020 году в условиях непростых, когда был коронавирус, мы не допустили существенного сокращения взаимного товарооборота, - констатировал глава российского кабмина. - А уже в этом году, в начале этого года, с января по март, нарастили товарооборот почти на 3,5%, что составляет около 680 миллионов долларов".

Среди примеров сотрудничества - в сфере здравоохранения. Москва и Баку совместно борются с коронавирусной инфекцией.

"В мае в Азербайджан была поставлена первая партия российской вакцины "Спутник V", - напомнил премьер-министр. - Мы готовы налаживать вместе с вами производство российской вакцины, оказывать содействие в налаживании этого производства".

Мишустин выразил уверенность, что это позволит организовать вакцинацию в самые сжатые сроки.

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Он также отметил, что трехсторонние договоренности по Нагорному Карабаху открыли новые возможности для развития региона. "Я убежден, что разблокирование экономических и транспортных связей, создание новых инфраструктурных маршрутов отвечает интересам всех государств Южного Кавказа, - добавил премьер-министр.

Али Асадов, в свою очередь, подчеркнул, что Азербайджан сохраняет приверженность трехстороннему соглашению по Нагорному Карабаху. "Высоко оцениваем ту роль, которую сыграла РФ во время 44-дневной войны, - заверил он. - Полностью привержены выполнению тех обязательств, которые отмечены в заявлении от 9 ноября между президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении".

Премьер-министр Азербайджана, кроме того, пригласил Мишустина приехать в республику с официальным визитом.

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