Мишустин поручил оперативно возместить средства за путевки в детские лагеря

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул необходимость в короткие сроки подготовить механизм для возмещения потраченных средств тем родителям, которые уже приобрели путевки для детей в летний лагерь.

"И, если необходимо, представить предложения по увеличению финансирования", - указал он на заседании правительства, напомнив министрам о разговоре у президента накануне.

Также он попросил внимательно отнестись к решению вопросов по газификации, еще раз обсудить все детали с регионами, в том числе в Государственной Думе, где рассматривается соответствующий законопроект.

"Прежде всего учесть интересы потребителей, чтобы процедура подведения газа к их участкам была понятной и доступной. Именно запросы людей должны быть в центре внимания при организации этой работы", - считает Мишустин.