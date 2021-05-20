Мишустин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила возврата части стоимости путевок в детские лагеря. Предложенная президентом программа стартует 25 мая и распространяется на туристические услуги, которые будут предоставлены до 15 сентября включительно.

По ее условиям возмещению подлежит половина стоимости оплаченных путевок в детские лагеря, но не более 20 тысяч рублей. Средства автоматически начислят на карту "Мир", которой производилась оплата, в течение пяти рабочих дней.

Как рассчитывают в правительстве, возвратом смогут воспользоваться более 350 тысяч семей. Ранее на эти цели было дополнительно выделено пять миллиардов рублей.