Москалькова: Осужденный во Франции россиянин Винник готов начать голодовку

Осужденный во Франции на пять лет лишения свободы по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах гражданин России Александр Винник готов вновь начать голодовку. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Причина новой голодовки - запрос об экстрадиции в Россию осужденного не удовлетворен. Рассмотрение дела по существу продолжено. При этом омбудсмен подчеркнула, что ей неизвестно о попытках суицида Александра Винника. Она признала, что его состояние здоровья подавленное. "Он вновь готов приступить к акции протеста в виде голодовки, по крайней мере такую информацию мы получаем от его защитника и от наших консульских служб. Надеемся, что у него хватит разума и мужества дальше бороться за свои права активным образом", - сказала Татьяна Москалькова.

"Я не общалась с ним лично, - заметила Татьяна Москалькова, - чтобы можно было точно сказать о реальности его намерений или каких-то конкретных высказываниях, но, со слов адвоката, он находится в тяжелом психологическом состоянии".